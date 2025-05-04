В правительстве рассказали, возможно ли сейчас повысить зарплату учителям

Повышение зарплаты учителям потребует значительных дополнительных расходов из бюджетов всех уровней. В условиях военного положения это проблематично.

Об этом указано в ответе правительства на электронную петицию о повышении заработных плат учителей до 1000 – 1500 долларов, отмечает 24 Канал.

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Возможно ли повысить учителям зарплату

В Кабмине отметили, что размеры оплаты труда педагогов определяют на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы.

Размеры должностных окладов по тарифным разрядам Единой тарифной сетки определяют на основе единых подходов к отнесению (дифференциации) тарифных разрядов в зависимости от образовательно-квалификационного уровня определенной должности, сложности, ответственности и условий выполняемой работы и тому подобное.

В правительстве при этом добавили, что для учителей предусмотрели дополнительные виды выплат:

повышение на 10 процентов должностных окладов;

надбавку за выслугу лет;

надбавку за престижность;

ежегодное денежное вознаграждение при предоставлении ежегодного отпуска и другие доплаты.

Также школы имеют право устанавливать дополнительные виды и размеры доплат, повышение окладов за средства из собственных поступлений.

Отметим, что с 1 января 2025 года школьным учителям установили ежемесячную доплату в размере 1 300 гривен, а с 1 сентября и до конца календарного года, в котором прекратят или отменят военное положение, она составит 2600 гривен.

Чиновники при этом говорят, что повышение размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда Единой тарифной сетки, что является одним из путей повышения заработной платы, потребует значительных дополнительных расходов из бюджетов всех уровней. Во время военного положения это проблематично, поскольку все собственные поступления бюджета направляют на нужды Сил безопасности и обороны.

Ранее мы также писали о том, что в Раде сообщили, какую зарплату должны получать учителя.