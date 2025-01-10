У большинства педагогов садиков увеличилось количество часов на ставку

Количество часов, которые должен отработать педагог детсада на ставку, выросло. Это связано со вступлением в силу с 2025 года нового закона "О дошкольном образовании".

В частности, в новом законе впервые регламентировали рабочее время и педагогическую нагрузку воспитателя. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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У большинства работников детсадов выросло количество часов на ставку

Теперь продолжительность рабочего времени педагога детсада в неделю на одну тарифную ставку включает два понятия:

педагогическая нагрузка;

методическую работу.

Педагогическая нагрузка является непосредственным осуществлением образовательного процесса с воспитанниками. Другая часть рабочего времени предусматривает методическую, организационную работу и другую педагогическую деятельность.

Поэтому продолжительность рабочего времени на одну тарифную ставку для руководителя, воспитателя-методиста, социального педагога, ассистента воспитателя составит 35 часов в неделю, а для воспитателя, практического психолога и других педагогических работников – 30 часов в неделю.

Из этого общего объема педагогической работы в неделю выделили объем педагогической нагрузки, которая составляет:

для воспитателя, инструктора по физкультуре – 25 часов в неделю;

музыкального руководителя – 24 часа в неделю;

практического психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда – 20 часов в неделю;

руководителя кружка (студии, секции и т.д.), учителя – 18 часов в неделю.

Но из-за несоответствия подзаконных актов по начислению зарплат новому закону появилась юридическая неопределенность. Ведь оплата труда педработников осуществляется только за педагогическую нагрузку.

Поэтому образовательный омбудсмен Надежда Лещик в своем обращении к власти отметила, что для отдельных категорий педработников, для которых уменьшили педагогическую нагрузку, это означает уменьшение заработной платы до разработки новых нормативных документов об оплате труда.