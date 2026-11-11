Для повышения зарплат ученым нужны миллиарды: в МОН рассказали подробности

Министерство образования и науки Украины работает над привлечением дополнительных 3 миллиардов гривен. Эти средства необходимы для повышения базового уровня заработной платы ученых на 50 % в 2027 году.

Окончательное решение будет зависеть от возможностей государственного бюджета. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Денис Курбатов, передает "Укринформ".

Для чего нужны миллиарды

Чиновник отметил, что над привлечением средств МОН работает совместно с депутатами.

Для того чтобы повысить базовую зарплату в этой сфере на 50%, как мы хотим, нам нужно найти 3 миллиарда на следующий год,

– сказал Курбатов.

По его словам, в настоящее время МОН наращивает поддержку ученых через различные механизмы базового, конкурсного и индивидуального финансирования, однако необходимо также увеличить именно базовую составляющую оплаты труда.

В то же время заместитель министра образования и науки Украины отметил, что бюджет следующего года будет более сложным, чем в этом году, а его доходы пока не покрывают всех государственных потребностей.

Курбатов также добавил, что вопрос повышения зарплат ученых станет одним из ключевых во время встречи с Радой президентов академий наук.

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