Для підвищення зарплат науковцям потрібні мільярди: у МОН розповіли деталі

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Остаточне рішення залежатиме від можливостей державного бюджету. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов, передає Укрінформ.

Для чого потрібні мільярди

Посадовець зазначив, що над залученням коштів МОН працює спільно з депутатами.

Для того щоб підняти базову зарплату в цій сфері на 50%, як ми хочемо, нам треба знайти 3 мільярди на наступний рік– сказав Курбатов.

За його словами, наразі МОН нарощує підтримку науковців через різні механізми базового, конкурсного та індивідуального фінансування, однак необхідно також збільшити саме базову складову оплати праці.

Водночас заступник міністра освіти і науки України зауважив, що бюджет наступного року буде складнішим, ніж цьогорічний, а його доходи наразі не покривають усіх державних потреб.

Курбатов також додав, що питання підвищення зарплат науковців буде одним із ключових під час зустрічі з Радою президентів академій наук.

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