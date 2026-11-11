Для повышения зарплат ученым нужны миллиарды: в МОН рассказали подробности

Заработная плата ученых в Украине / Magnific
Министерство образования и науки Украины работает над привлечением дополнительных 3 миллиардов гривен. Эти средства необходимы для повышения базового уровня заработной платы ученых на 50 % в 2027 году.
Окончательное решение будет зависеть от возможностей государственного бюджета. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Денис Курбатов, передает "Укринформ".
Для чего нужны миллиарды
Чиновник отметил, что над привлечением средств МОН работает совместно с депутатами.
Для того чтобы повысить базовую зарплату в этой сфере на 50%, как мы хотим, нам нужно найти 3 миллиарда на следующий год
По его словам, в настоящее время МОН наращивает поддержку ученых через различные механизмы базового, конкурсного и индивидуального финансирования, однако необходимо также увеличить именно базовую составляющую оплаты труда.
В то же время заместитель министра образования и науки Украины отметил, что бюджет следующего года будет более сложным, чем в этом году, а его доходы пока не покрывают всех государственных потребностей.
Курбатов также добавил, что вопрос повышения зарплат ученых станет одним из ключевых во время встречи с Радой президентов академий наук.
Сколько средств заложено на науку в проекте госбюджета-2027
- В сентябре правительство согласовало проект Государственного бюджета Украины на 2027 год. Образование и наука – среди приоритетов государства.
- Предварительно общие расходы на образование и науку на следующий год составляют 328,5 миллиарда гривен.
- На развитие науки и инноваций предусмотрены рекордные 24,2 миллиарда гривен, из которых 9,7 миллиарда гривен – по бюджетным программам МОН для финансирования научных учреждений и других направлений в сфере управления министерства.
- Средства будут направляться на приоритетные научные исследования и разработки, научную деятельность университетов и научных учреждений, в частности на программы, связанные с переходом на новую модель финансирования науки по результатам государственной аттестации, развитием исследовательской инфраструктуры, Национальной системой исследователей, проектной аспирантурой и постдокторантурой. Также увеличили грантовую поддержку через Национальный фонд исследований Украины, исследования на антарктической станции "Академик Вернадский" и другие направления.
- В этом году общие расходы на науку и инновации составили 19,9 миллиарда гривен, из которых 7,3 миллиарда гривен было предусмотрено по бюджетным программам МОН.
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