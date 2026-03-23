"Почему молодой учитель получает меньше": педагог сравнила зарплаты учителей и официантов

Преподавательница математики из Переяслава публично раскритиковала систему оплаты труда в образовании. Она заявила, что молодые учителя выполняют ту же работу, но получают значительно меньше опытных коллег.

Преподаватель математики Переяславского профессионального колледжа Алина Лялька в интервью для YouTube-канала "Что бесит" обратила внимание на проблему неравенства в оплате труда педагогов. По ее словам, молодые специалисты часто получают существенно меньше, хотя имеют такой же объем обязанностей и ответственности, как и их опытные коллеги.

Она отметила, что не умаляет вклад учителей со стажем, однако считает несправедливым значительный разрыв в зарплатах. "Молодой специалист не должен получать настолько меньшую заработную плату. Обязанности те же. Почему тогда оплата разная?", – отмечает она.

В чем проблема системы?

По словам преподавательницы, разница особенно ощутима в выплатах надбавок. Например, доплата за классное руководство составляет 20–25% от должностного оклада. Поэтому сумма надбавки напрямую зависит от стажа.

Так, если молодой учитель получает около шести тысяч гривен, его доплата составляет примерно 1200 гривен. В то же время педагог с большим стажем может получать за те же обязанности значительно больше – до 4 – 5 тысяч гривен.

Педагог подчеркивает: объем работы при этом остается одинаковым.

"Советское наследие" в современном образовании

Алина Лялька считает, что такая система устарела и происходит еще с советских времен, когда стаж был главным фактором в определении зарплаты.

Чтобы объяснить ситуацию, она привела сравнение с другими профессиями. В частности, отметила, что трудно представить сферу, где работники с одинаковыми обязанностями получают в несколько раз разную зарплату только из-за стажа.

Представьте, что начинающий официант получает пять тысяч, а тот, кто работает сорок лет – пятьдесят тысяч. Такого же не бывает, ведь работа одинаковая,

– объяснила преподавательница.

По ее мнению, система оплаты труда в образовании требует пересмотра, чтобы сделать ее более справедливой для молодых педагогов.

