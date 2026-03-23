Викладачка математики Переяславського професійного коледжу Аліна Лялька в інтерв'ю для YouTube-каналу "Що бісить" звернула увагу на проблему нерівності в оплаті праці педагогів. За її словами, молоді спеціалісти часто отримують суттєво менше, хоча мають такий самий обсяг обов'язків і відповідальності, як і їхні досвідчені колеги.

Вона наголосила, що не применшує внесок учителів зі стажем, однак вважає несправедливим значний розрив у зарплатах. "Молодий спеціаліст не має отримувати настільки меншу заробітну плату. Обов'язки ті самі. Чому тоді оплата різна?", – зазначає вона.

У чому проблема системи?

За словами викладачки, різниця особливо відчутна у виплатах надбавок. Наприклад, доплата за класне керівництво становить 20–25% від посадового окладу. Через це сума надбавки напряму залежить від стажу.

Так, якщо молодий учитель отримує близько шести тисяч гривень, його доплата становить приблизно 1200 гривень. Водночас педагог із більшим стажем може отримувати за ті самі обов'язки значно більше – до 4 – 5 тисяч гривень.

Освітянка наголошує: обсяг роботи при цьому залишається однаковим.

"Радянський спадок" у сучасній освіті

Аліна Лялька вважає, що така система є застарілою і походить ще з радянських часів, коли стаж був головним фактором у визначенні зарплати.

Щоб пояснити ситуацію, вона навела порівняння з іншими професіями. Зокрема, зазначила, що важко уявити сферу, де працівники з однаковими обов'язками отримують у кілька разів різну зарплату лише через стаж.

Уявіть, що офіціант-початківець отримує п'ять тисяч, а той, хто працює сорок років – п'ятдесят тисяч. Такого ж не буває, адже робота однакова,

– пояснила викладачка.

На її думку, система оплати праці в освіті потребує перегляду, аби зробити її більш справедливою для молодих педагогів.

