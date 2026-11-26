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Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в ответе на петицию. Он напомнил, что в этом году зарплаты педагогов уже выросли на 50%.

На сколько вырастут зарплаты педагогов в Украине?

Глава правительства отметил, что с 1 сентября действуют новые условия оплаты труда: должностной оклад педагогического работника самой низкой квалификационной категории установлен на уровне 1,6 минимальной зарплаты, а научно-педагогического работника – на уровне двух минимальных заработных плат.

В 2027 году запланировано еще одно повышение зарплат указанных работников – ориентировочно на 10 процентов– сообщил Корецкий.

Сколько денег заложено в бюджете на зарплаты работникам образования?

Глава Кабмина также сообщил, что в проекте закона о государственном бюджете на 2027 год, принятом ВРУ в первом чтении, на образование и науку предусмотрено 328,5 миллиарда гривен. Из них 235,3 миллиарда гривен должны быть направлены на зарплаты работникам образования. А это на 37,5 миллиарда гривен больше, чем было в 2026 году.

Корецкий при этом отметил, что в проекте госбюджета-2027 предусмотрены средства для повышения с 1 января должностных окладов работников бюджетной сферы. Уровень их оплаты труда определяется в соответствии с Единой тарифной сеткой. Суммы должны вырасти на 10%. В частности, это касается учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учебных заведений.

Премьер также заявил, что повышение зарплат в дальнейшем потребует значительных дополнительных ресурсов, однако в условиях войны значительная часть госбюджета направлена на оборону и защиту страны.

На сколько повысили зарплаты учителям в 2026 году?