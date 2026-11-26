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Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у відповіді на петицію. Він нагадав, що цьогоріч зарплати педагогів уже зросли на 50%.

На скільки зростуть зарплати педагогів в Україні?

Очільник уряду зазначив, що з 1 вересня діють нові умови оплати праці: посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановили на рівні 1,6 мінімальної зарплати, а науково-педагогічного працівника – на рівні двох мінімальних заробітних плат.

У 2027 році заплановано ще одне підвищення зарплат зазначених працівників – орієнтовно на 10 відсотків– повідомив Корецький.

Скільки грошей заклали у бюджеті на зарплати освітянам?

Очільник Кабміну також повідомив, що у проєкті закону про державний бюджет на 2027 рік, ухваленому ВРУ у першому читанні, на освіту і науку передбачили 328,5 мільярда гривень. З них 235,3 мільярда гривень мають скерувати на зарплати освітянам. А це на 37,5 мільярда гривень більше, ніж було у 2026 році.

Корецький при цьому зауважив, що у проєкті держбюджету-2027 передбачили кошти для підвищення з 1 січня посадових окладів працівників бюджетної сфери. Рівень їхньої оплати праці визначають за Єдиною тарифною сіткою. Суми мають зрости на 10%. Зокрема для навчально-допоміжного та обслуговувального персоналу закладів освіти.

Прем'єр також заявив, що підвищення зарплат надалі потребує значних додаткових ресурсів, натомість у час війни значна частина держбюджету спрямована на оборону та захист країни.

На скільки підвищили зарплати вчителям у 2026 році?