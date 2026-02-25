Уменьшат ли учителям доплату за престижность после повышения зарплаты

Учителя в Украине могут получать разные суммы надбавки за престижность труда. Ведь законодательно они определены на уровне 5% – 30%.

Какой именно процент к зарплате получит учитель, решают на уровне общины. Об этом заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева рассказала в интервью УП.

Уменьшают ли общины надбавку учителям?

Чиновница отметила, что МОН следит, чтобы общины не снижали доплату за престижность педагогам. И видит, какие общины это делают.

Подавляющее большинство общин выполнила эту норму и платила на том же уровне, что и до этого. Ранее не все платили надбавку за престижность на уровне 30%,

– уточнила она.

И добавила, что общины получают деньги от правительства в зависимости от количества школьников.

Если у вас в общине 100 детей и 5 школ, (то есть малое количество детей распылено между многими школами), община может снизить надбавку за престижность, чтобы повысить зарплаты всем учителям. Ведь это означает, что сеть учебных заведений неэффективна, и общине не хватает средств на зарплаты учителям всех школ,

– рассказала Кузьмичева.

И добавила: если в громаде есть 100 учеников и они учатся в одной школе, учителя могут получать зарплату без изменений размера надбавок.

Также заместитель министра напомнила, что повысить зарплату должны были не только учителям, но и другим педагогам. Для маломощных общин это могло стать проблемным из-за нехватки соответствующих средств. Поэтому они и могли уменьшить доплаты за престижность.

Могут ли учителям уменьшить зарплату?

Заместитель министра также уточнила, что все деньги на учительские доплаты уже перечислили в регионы на январь-август включительно. И подчеркнула, что повышение зарплат учителей на 30% от правительства не должно стать причиной лишения педагогов местной надбавки.

Надбавка должна добавляться к среднестатистической зарплате, которую учитель получает ежемесячно. Общее повышение зарплаты должно быть 30%. Все доплаты (за выслугу лет, классное руководство, проверку тетрадей и т.д.) должны считаться от повышенного оклада, – акцентировала она.

Большинство общин, по ее словам, выплатила по максимуму все надбавки учителям, которые они получали, добавив те 30%, которые поступили от правительства.

Напомним: глава МОН Украины Оксен Лисовой заявил, что правительство приняло важное решение по оплате труда педагогов. Средства отдельных дополнительных дотаций от правительства местным бюджетам направят на зарплаты педагогам.

Что известно о повышении зарплат учителей?