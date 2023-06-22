Лисовой анонсировал значительные инвестиции в украинское образование: куда их направят
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой считает, что именно образование станет приоритетом номер один после победы нашего государства в войне. Министр при этом анонсировал значительные инвестиции в эту область.
Об этом глава Минобразования сказал во Львове во время крупнейшего образовательного фестиваля "Учителя будущего". Мероприятие, к слову, продолжается в течение 22 – 23 июня, передает 24 Канал.
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Лисовой анонсировал значительные инвестиции в украинское образование
Лисовой отметил, что настоящим успехом станет развитая, устоявшаяся система образования.
Несмотря на войну, образование ожидают значительные инвестиции,
– сообщил министр Лисовой.
И уточнил, что эти деньги будут направлены на:
- зарплаты учителям;
- модернизацию школ;
- продолжение работы над старшей школой;
- просмотр подходов к профтехобразованию.
Глава Минобразования при этом рассказал, что на прошлой неделе встречался с вице-президентом Еврокомиссии, который подтвердил: образование – это кровь страны, пишет "Освитория".
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Во Львове продолжается самый большой фестиваль образования
- Во Львове на протяжении 22 – 23 июня проходит самый большой в Украине фестиваль образования "Учителя будущего".
- Мероприятие собрало более 2 тысяч педагогов и экспертов.
- Они обсуждают стратегию восстановления образования в нашем государстве и обучения в условиях войны.
- В общей сложности предусмотрели 11 панельных дискуссий с лучшими экспертами в сфере образования.
- К слову, в 2023 году мероприятие проходит в третий раз.
- В последний раз такое событие организовали во Львове в 2019 году.