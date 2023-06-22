Лисовой анонсировал значительные инвестиции в украинское образование: куда их направят

22 июня 2023, 22:28
Читати новину українською

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой считает, что именно образование станет приоритетом номер один после победы нашего государства в войне. Министр при этом анонсировал значительные инвестиции в эту область.

Об этом глава Минобразования сказал во Львове во время крупнейшего образовательного фестиваля "Учителя будущего". Мероприятие, к слову, продолжается в течение 22 – 23 июня, передает 24 Канал.

Читайте Как учить во время войны и после победы: во Львове продолжается самый большой фестиваль образования

Лисовой анонсировал значительные инвестиции в украинское образование

Лисовой отметил, что настоящим успехом станет развитая, устоявшаяся система образования.

Несмотря на войну, образование ожидают значительные инвестиции,
– сообщил министр Лисовой. 

И уточнил, что эти деньги будут направлены на:

  • зарплаты учителям;
  • модернизацию школ;
  • продолжение работы над старшей школой;
  • просмотр подходов к профтехобразованию.

Глава Минобразования при этом рассказал, что на прошлой неделе встречался с вице-президентом Еврокомиссии, который подтвердил: образование – это кровь страны, пишет "Освитория".

Смотрите также Продуктивное лето: как объединить отдых и возможности развития для ребенка

Во Львове продолжается самый большой фестиваль образования

  • Во Львове на протяжении 22 – 23 июня проходит самый большой в Украине фестиваль образования "Учителя будущего".
  • Мероприятие собрало более 2 тысяч педагогов и экспертов.
  • Они обсуждают стратегию восстановления образования в нашем государстве и обучения в условиях войны.
  • В общей сложности предусмотрели 11 панельных дискуссий с лучшими экспертами в сфере образования.
  • К слову, в 2023 году мероприятие проходит в третий раз.
  • В последний раз такое событие организовали во Львове в 2019 году.
Автор: Марія Волошин