Лучшая педагог Украины 2026 года Светлана Меркулова рассказала, какую инвестицию должно сделать государство в украинского учителя.

Об этом лауреатка национальной премии Global Teacher Prize Ukraine этого года рассказала в интервью 24 Каналу.

Какую инвестицию должно сделать государство в украинского учителя

Педагог подчеркивает: начала бы с правовой защиты. И отмечает, что прошлым летом в TikTok распространялись настолько унизительные и позорные "тренды", которые оскорбляли достоинство учителей.

При этом она говорит, что очень благодарна своим одиннадцатиклассникам, которые в их школе нашли таких "авторов" и решили этот вопрос очень деликатно… А не понимает: где реакция правоохранительных органов?

Почему за неуважение к полицейским при исполнении служебных обязанностей предусмотрены административные санкции, а к учителям – нет? Я бы, например, ввела какую-то должность омбудсмена для учителей,

– говорит педагог.

И добавила: почему, когда мы говорим о буллинге в школе, речь всегда идет либо о том, что дети издеваются друг над другом, либо о том, что учитель издевается над ребенком. Никто не упоминает о том, что ребенок ведет себя столь же некорректно.

Что делать учителям, которые разочаровались в своей профессии

Меркулова также считает: если педагог полностью разочаровался в профессии, стоит уходить из нее. Если есть возможность.

Это не та профессия, где ты можешь, стиснув зубы, просто идти вперед. Если нет возможности, стоит менять подход к работе,

– уточняет она.

Правда, по ее словам, на ситуацию сейчас очень сильно влияет истощение.

Поэтому, считает Меркулова, должны быть какие-то государственные программы поддержки учителей. В Варшаве, например, у учителей во время прохождения аттестаций есть ретритные центры, где они могут не только изучать профессиональные компоненты, но и заниматься саморазвитием: гончарством, арт-терапией, просто погулять по лесу, чтобы разгрузиться.