Министерство образования и науки сообщило, что Сумской области уже работают с новым оснащением для кабинетов предмета "Защита Украины", пишет 24 Канал.

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Обновленная "Защита Украины": что демонстрирует Сумская область

На оснащение учебных пространств для предмета "Защита Украины" современным оборудованием государство выделило 53,9 миллиона гривен субвенции. Один из таких центров на днях посетила заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева.

В Сумской области обновленный курс "Защита Украины" преподают в 23 учебных центрах. Программа уже охватывает 3170 учеников и направлена на практическую подготовку по национальной безопасности и гражданской обороне.

Практические занятия проводят 34 преподавателя и 19 сертифицированных тренеров – офицеры запаса и ветераны военной службы, которые прошли специальную педагогическую подготовку. На программы повышения квалификации педагогов направлено 3,3 миллиона гривен.

На Сумщине ячейки созданы на базе учреждений общего среднего, профессионально-технического и профессионального предвысшего образования во всех районах области:

7 – в Сумском районе;

по 5 – в Конотопском и Шосткинском;

по 3 – в Роменском и Ахтырском.

Ученики овладевают четырьмя ключевыми направлениями работая с соответствующим оборудованием:

тактическую медицину – оказание первой помощи в условиях боевых действий;

управление дронами – основы работы с беспилотными летательными аппаратами;

минную безопасность – распознавание взрывоопасных предметов и поведение в критических ситуациях;

стрелковую подготовку – безопасное обращение с оружием.

Новое оборудование для кабинетов / фото МОН

Обновленная программа "Защита Украины" является частью масштабного проекта по модернизации военно-патриотического воспитания в школах. С 2027 года предмет будут преподавать во всех учебных заведениях Украины, что будет способствовать формированию у молодежи навыков по защите себя и государства.