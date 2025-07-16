С 2027 года обновленная "Защита Украины" станет обязательным предметом в школе, – Лисовой

С 2027 года обновленная "Защита Украины" будет обязательным предметом в каждой школе нашего государства. Идею преподавания обновленного предмета финализировали почти год назад.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение министра образования и науки Украины Оксена Лисового. В августе 2024 года приняли соответствующую модельную учебную программу.

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Как будут преподавать "Защиту Украины"?

Эта программа основана на очевидном понимании того, что школа должна готовить к жизни, к вызовам, к ответственности. Формировать ценности, мировоззрение, способствовать самоидентификации, отметил глава МОН.

Лисовой при этом подытожил год проделанной работы в соответствующей сфере. Это, по его словам, десятки привлеченных команд, сотни встреч, решений, учебные программы, тренировки, изменения в законодательство, сопровождение школ, подготовка учителей, закупки, корректировки.

Почти 1000 учебных центров уже созданы и работают. Оснащены, современные, с методическими подходами, которые действительно дают знания, развивают навыки и способствуют осознанию своей роли и способности. Более 280 тысяч старшеклассников учатся по новой программе – это 65% всех учеников 10 – 11 классов,

– сообщил министр.

Более 4000 учителей, добавил он, работают по обновленной программе. Среди них – более 400 ветеранов – передают свой опыт непосредственно в школьных / межшкольных тренинговых центрах ячеек "Защиты Украины".

Чиновник отметил, что впереди – масштабирование. Знания о безопасности, самозащита, медицину, информационное пространство – это уже не просто "дополнительная подготовка", это базовый навык современного человека. Для его чувства собственного достоинства и смелого взгляда в свое будущее в своей стране.

С 2027 года обновленная "Защита Украины" станет обязательным предметом в каждой школе,

– акцентировал он.