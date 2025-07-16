Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення міністра освіти і науки України Оксена Лісового. У серпні 2024 року ухвалили відповідну модельну навчальну програму.

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Як викладатимуть "Захист України"?

Ця програма базована на очевидному розумінні того, що школа має готувати до життя, до викликів, до відповідальності. Формувати цінності, світогляд, сприяти самоідентифікації, зазначив очільник МОН.

Лісовий при цьому підсумував рік виконаної роботи у відповідній сфері. Це, за його словами, десятки залучених команд, сотні зустрічей, рішень, навчальні програми, тренування, зміни до законодавства, супровід шкіл, підготовка вчителів, закупівлі, коригування.

Майже 1000 навчальних осередків уже створені й працюють. Оснащені, сучасні, з методичними підходами, які справді дають знання, розвивають навички та сприяють усвідомленню своєї ролі і спроможності. Понад 280 тисяч старшокласників навчаються за новою програмою – це 65% усіх учнів 10 – 11 класів,

– повідомив міністр.

Понад 4000 вчителів, додав він, працюють за оновленою програмою. Серед них – понад 400 ветеранів – передають свій досвід безпосередньо в шкільних / міжшкільних тренінгових центрах осередків "Захисту України".

Посадовець наголосив, що попереду – масштабування. Знання про безпеку, самозахист, медицину, інформаційний простір – це вже не просто "додаткова підготовка", це базова навичка сучасної людини. Для її відчуття власної гідності та сміливого погляду у своє майбутнє у своїй країні.

З 2027 року оновлений "Захист України" стане обов'язковим предметом у кожній школі,

– акцентував він.