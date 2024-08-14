"Защиту Украины" будут преподавать по-новому: согласовали обновленную учебную программу

С сентября предмет "Защита Украины" будут преподавать по-новому. Модельная учебная программа уже получила гриф "Рекомендовано".

Программа направлена как на формирование патриотического сознания и системы ценностей, так и на развитие практических навыков для сохранения жизни. Ее особенность – единое содержание для всех учеников и учениц, независимо от пола, что обеспечивает равные возможности в приобретении важных навыков.

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Как будут преподавать "Защиту Украины"

Обновление "Защиты Украины" осуществляли комплексно: с учетом современных вызовов и потребностей в сфере национальной безопасности, учитывая опыт и рекомендации ведущих экспертов, общественных организаций и педагогов.

Что будут изучать в обновленном "Защите Украины":

10 класс : содержание посвятили вопросам национальной безопасности и обороны Украины, ознакомлению с основами управления и планирования, вооружению и военной технике, стрелковой подготовке, ориентированию на местности, инженерной фортификации, домедицинской помощи.

: содержание посвятили вопросам национальной безопасности и обороны Украины, ознакомлению с основами управления и планирования, вооружению и военной технике, стрелковой подготовке, ориентированию на местности, инженерной фортификации, домедицинской помощи. 11 класс: больше внимания военным технологиям, информационной войне, домедицинской помощи, защите гражданского населения в кризисных условиях и планированию будущего.

С программой можно ознакомиться по по ссылке.

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Как и когда будет происходить обучение

Прежде всего курс ориентирован на практическое применение знаний. Обучение будет проходить в течение дня, вместо отдельных уроков еженедельно, для более глубокого погружения в материал и более эффективной отработки практических навыков. Для этого создают ячейки с современным оборудованием: компьютерными симуляторами управления дронами, интерактивными стрелковыми тренажерами и инструментами для освоения правил домедицинской помощи.

На закупку оборудования предусмотрели субвенцию в размере 1,64 миллиарда гривен.

Особое внимание будут уделять подготовке учителей. Уже более 90 тренеров прошли специальное обучение и готовы передавать знания учителям из регионов, повышая их квалификацию. Это позволит эффективно преподавать по новой программе и применять современные педагогические подходы.