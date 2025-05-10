"Защиту Украины" в школах будут преподавать по-новому

С 1 сентября предмет "Защита Украины" в школах нашего государства будут преподавать по-новому. На уроках будет больше практики и меньше теории.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление члена проектного офиса Анна Коваленко Суспильному. Речь идет об изучении в 10 и 11 классах.

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Как будут преподавать "Защиту Украины" в школах

По новой модульной учебной программе, утвержденной МОН по согласованию Минобороны, в 10 и 11 классе "Защита Украины" предусматривает преподавание шести модулей в каждом классе.

Эти модули в 10 классе охватывают такие темы как основы национальной безопасности, военное управление и планирование, стрелковая подготовка, вооружение и военная техника, домедицинская помощь,

– отметила Коваленко.

В 11 классе, по ее словам, школьников будут знакомить с военными технологиями и их развитием, основами OSINT, контрпропаганды, пропаганды, информационно-психологических операций. В частности, как их распознавать и как им противодействовать.

Также будут изучать модули о гражданском населении в кризисных условиях, стрелковую и тактическую подготовку, домедицинскую помощь – одинаковый протокол, который был заложен в 10 классе, закладывается и в 11. И есть модуль "Планирую будущее: личная роль в обороне Украины,

– добавила она.

Коваленко сообщила, что в Украине уже есть 960 ячеек, пригодных для преподавания обновленного предмета. В этих ячейках дети будут в течение целого дня, в тренинговом формате, а не в классно-урочном, учить предмет "Защита Украины".

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