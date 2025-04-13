Как правильно поздравлять с Вербным воскресеньем: проверьте, знали ли вы это

Многие праздники имеют свои особые поздравления и обряды. Вербное воскресенье не является исключением.

Вербное воскресенье в 2025 году приходится на 13 апреля. Именно в этот день верующие идут в храм, чтобы освятить вербовые букеты. А как поздравить с праздником самых близких расскажет 24 Канал.

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Есть ли особое поздравление на Вербное воскресенье

Некоторые праздники имеют свои, присущие этому дню приветствия. Есть ли такое приветствие в Вербное воскресенье, которое будем праздновать уже в эти выходные?

Этот праздник не имеет особого поздравления. В этот день можно использовать традиционное для всех верующих христиан:

"Слава Иисусу Христу!", в ответ – "Слава навеки Богу!" или "Слава навеки!"

"Слава Богу!", в ответ – "Слава Богу во веки веков!"

"Христос посреди нас!", в ответ – "И есть, и будет!".

В разговорной речи встречается также обращение "Слава Иисусу!", но это связано лишь с языковыми особенностями региона.

Но, в этот день существует давняя особая традиция поздравления. Освященной в церкви вербой, которая становится оберегом, легонько хлещут с пожеланиями здоровья, приговаривая:

"Не я б'ю, верба б'є. За тиждень Великдень!".

Не я б'ю, лоза б'є, лоза б'є – не заб'є. Від нині за тиждень буде Великдень".

А слово верба, в зависимости от региона можно заменить – лоза, шутка, баська, мичка, бечка.

Поэтому можно сказать смело: "Не я б'ю, бечка б'є, недалечко – червоне яєчко!"

Но друзьям и родным в этот день вы можете отправить открытки и сообщения с современными стихами к празднику.

"Гілочки вербові сонце зігріває,

А душа радіє, а душа співає,

Бо вже близько свято, писанки і паска,

Бо на землю сходить світла Божа ласка.

Бо уже за тиждень буде в нас Великдень."

"Хай торкнеться вас лоза вербова,

і приносить щастя гілка кожен день,

Щоби ви були завжди здорові,

Та раділи, скоро Великдень!"

"Вербна неділенько, гостенько миленька, вдар Україну вербою…

Щоб розігнулася та посміхнулася, щоб не горіла війною!

Квітна неділенько, Божа годинонько, дай нам усім благодаті…

Щоб процвітали і мудрість ще мали, щирі були і багаті!

Вербна неділенько, Господа дниненько, ллється молитва рікою…

Щоби нам жити й Великдень зустріти, бий нас на щастя вербою! "(Василий Руданський)

Вербное воскресенье, предшествует Пасхе, а уже для этого дня мы имеем особое поздравление.