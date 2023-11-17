"Найти справедливое решение": Зеленский поручил проработать вопрос выезда студентов за границу

В пятницу, 17 ноября, отмечают Международный день студента. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский встретился со студентами и преподавателями Мариупольского государственного университета. Это заведение в апреле 2022 года возобновило работу на базе Киевского национального университета строительства и архитектуры.

Во время встречи со студентами Зеленский ответил на вопросы, в частности, о повышении стипендий и выезде за границу. Он считает, что следует найти справедливое решение относительно процедуры выезда студентов за границу.

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Мнение президента о выезде на обучение за пределы Украины

Студенты поинтересовались, не будет ли упрощена процедура выезда за границу на обучение или стажировку. Зеленский в ответ отметил, что следует избегать того, что может создать психологическое напряжение между военными на фронте и гражданскими. Он поручил МОН найти справедливое решение.

Отдельные программы, по которым люди немобилизационного возраста, ученые для развития или получения знаний, которые нужны Украине... Я считаю, что Министерство должно проработать и дать вам возможность принести эти знания в Украину,

– высказался он.

Также президент ответил, как стимулировать возвращение молодежи из-за границы. По его мнению, важно создать новые рабочие места с достойными условиями труда и, конечно, обезопасить людей. Он заверил, что государство работает над этим.



