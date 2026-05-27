Забудьте о "жаре": как назвать по-другому горячую погоду на улице летом
Украинский язык один из самых богатых на синонимы. В нем можно найти слова к любой ситуации, вещи или погодному явлению.
Какими еще словами можно заменить слово "жара", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".
Как сказать "жара" на украинском?
Как описать погоду, когда на улице солнечно и оооочень тепло и ты мечтаешь о тени, прохладный "освежающий" напиток и мороженое. Многие скажут – жара. Но имеет ли такое слово украинский язык, или мы пользуемся "чужаком", теряя свои изюминки?
Лето приходит – и вместе с ним в разговорах массово появляется слово "жара": "Какая жара!", "На улице страшная жара", "Из-за жары нечем дышать"..
Но если говорить на литературном украинском – слово нежелательное. Оно пришло под влиянием русского языка. Вы найдете его в словарях с толкованием – "горячая летняя пора или высокая температура воздуха в помещении, печи".
Но кроме "жара" есть еще ряд синонимов на украинском, которые точнее опишут погоду:
- спека
- спекота
- жарінь
- пекло (розмовно й образно)
- задуха
- духота
- гарячінь
- припік
То есть лучше и благозвучнее сказать:
- "Сьогодні страшенна спека"
- "Надворі такий жар!"
- "Яка гарячінь!"
Чем интересна и откуда взялась "жара"?
Слово ""жара" очень древнее. Оно происходит от глагола "печь"печь" – то есть сильно греть, обжигать. Поэтому "жара" – это буквально то, что "печет". И согласитесь, в июне – июле это чувствуется особенно хорошо.
В произведениях Ивана Франко встречаем: "Жара стояла такая, что аж голова кружилась". Народные песни и пословицы тоже знают слово "жара": "В жару и вода сладкая".
Кстати, отсюда же:
- жгучая боль;
- солнце прижигает;
- обожглась на солнце;
- напечь голову.
Все эти слова – одна большая "жгучая" семья. А вы ждете летней жары?