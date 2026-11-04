Не "желізна дорога" и не "рельси": как говорить о железной дороге на украинском языке

Билет купили, чемодан собрали, на вокзал вовремя приехали. Осталось проверить, правильно ли мы называем все, что встречаем во время путешествия на поезде.

В железнодорожной тематике есть немало слов и выражений, которые мы привыкли слышать каждый день. Часть из них пришла из русского языка и незаметно вошла в нашу речь. 24 Канал рассказывает о самых распространенных ошибках.

Как говорить о железной дороге на украинском языке?

4 ноября в Украине отмечают День железнодорожника. Это хороший повод вспомнить о работниках, обеспечивающих движение поездов, и одновременно пересмотреть свой словарный запас.

Открытка ко Дню железнодорожника / Pinterest

В повседневной речи до сих пор встречаются русские слова и кальки, хотя украинские эквиваленты существуют уже давно.

1. Желізна дорога – залізниця.

Именно так называем транспортную систему, по которой движутся поезда. Например: "Залізниця сполучає великі міста й невеликі населені пункти".

2. Рельси – рейки.

Это стальные брусья, по которым движутся колеса поезда. А две параллельные рейки, закрепленные на шпалах, образуют колею.

3. Путь – колія.

"Залізнична колія"– это рельсовая дорога, по которой движется подвижной состав. Поэтому правильно сказать: "Поїзд прибуває на третю колію".

4. Поєзд – поїзд або потяг.

Оба слова являются нормативными. Можно сказать:"пасажирський поїзд", "швидкісний потяг", "поїзд далекого сполучення".

5. Білет – квиток.

Для поездки покупаем железнодорожный билет, а не "билет". Например: "Я придбала квиток до Львова".

Интересно! В украинском языке тоже есть слово "билет", но оно обозначает другие вещи – карточку с вопросами для экзамена или ценную бумагу, например банковский билет.

6. Проводнік – провідник, провідниця.

Работник или работница поездной бригады, которые сопровождают пассажиров во время путешествия, проверяют билеты и следят за порядком в вагоне.

7. Отправлення – відправлення.

На украинском языке говорим: "Час відправлення поїзда – 08:30",, а не "время отправки".

8. Прибивать – прибувати.

Поезд прибывает на станцию, а не "приземляется" и не "приезжает на вокзал" в значении объявления о прибытии. Например: "Потяг прибуває за розкладом".

9. Вокзал – можно и "вокзал", а еще есть – "двірець".

Кроме того, в нашем языке нет аббревиатуры "ЖД вокзал" – это сокращение от русского "железнодорожный вокзал". В украинском языке этот вид транспорта называется "залізниця " , а значит – "залізничний вокзал".

10. Конечная остановка – кінцева зупинка.

Это слово полностью украинское, поэтому заменять его не нужно. Так же относится к нормативным словам "перон", "вагон", "машинист", "локомотив" и "купе". Не каждое слово, похожее на русское, является ошибочным.

Стоит следить не только за словами, но и за их произношением. Даже если слово пишется одинаково, на украинском языке оно может звучать иначе. Поэтому говорим "перон", "каса", "квиток", а не "пєрон", "касса", "білєт". В нашем языке свои правила произношения, и о них тоже не стоит забывать.

Итак, пусть в наших разговорах будут – украинские термины. А всем работникам железнодорожного транспорта желаем безопасной работы, благодарных пассажиров и спокойных смен!

Работа железнодорожников имеет особое значение для Украины: они обеспечивают движение поездов, соединяют города и помогают стране преодолевать трудности даже в самые сложные времена. Их труд был отмечен и на государственном уровне: в 2023 году Укрпочта выпустила марку "Героические профессии. Железные люди", посвященную тем, кто ежедневно поддерживает железнодорожное движение.

Почтовая марка "Героические профессии. Железные люди", 2023 / Википедия

"Это первый в истории независимой Украины почтовый блок, посвященный работе железнодорожников. Здесь отражена лишь одна из тысячи историй, когда железнодорожники, рискуя жизнью, выполняли свою работу. О некоторых таких героических историях мы уже рассказываем, о других сможем говорить только после нашей победы", – подчеркнул председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко.

Откуда происходят железнодорожные термины?

Железнодорожная терминология начала активно формироваться в XIX веке вместе с развитием нового вида транспорта. Первую железную дорогу общего пользования открыли в Англии в 1825 году, а на украинских землях железнодорожное строительство развернулось в 1860-х годах. Вместе с технологиями появлялись и новые названия деталей, механизмов, сооружений и профессий.

Часть названий была заимствована из европейских языков: например, "вагон" имеет немецкое происхождение, "депо" пришло из французского, "перрон" – также из французского, а "балласт" – из нидерландского. В то же время немало терминов образовалось на украинской почве: "поїзд", "колія", "гальмо", "залізниця". На западноукраинскую железнодорожную лексику оказали влияние польский и немецкий языки, а в советский период распространились кальки и конструкции из русской технической документации.

Поэтому современная железнодорожная лексика сочетает в себе собственно украинские слова, давние заимствования и термины, которые со временем стали привычными и нормативными.