Эти правила спасут жизнь: как ученику безопасно провести зимние каникулы во время войны

В этом учебном году многие украинские школьники будут отдыхать зимой от учебы в течение месяца или дольше. Соответственно во время войны следует позаботиться о безопасности ребенка.

Следовательно, специалисты дали советы родителям, чтобы их школьники живыми и невредимыми вернулись за парты. В частности, рассказали, как дети должны вести себя в толпе, во время эвакуации и когда видит вражескую технику. Об этом читайте в материале.

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Как вести себя в толпе, с вражеской техникой и во время эвакуации

Месяц назад в Украине запустили чат-бот "Вобы2”. Он в игровой форме проверяет, что ученики знают о безопасности. Также дает знания о том, как правильно вести себя во время войны. На сегодняшний день им пользуются 10 тысяч детей.

По результатам опроса, не все украинские школьники знают, в каком случае следует эвакуироваться, как себя вести, когда видишь вражескую технику и в толпе.

Как пользоваться чат-ботом

Этот чат-бот могут использовать ученики, родители, учителя. При этом проходить тест можно в классе, делиться после ответами и обсуждать их. Следовательно, педагоги будут знать, усвоили ли школьники материал и какие ошибки следует исправлять.

Ученики, в частности, могут изучить:

как правильно вести себя во время эвакуации;

как поступать во время воздушной тревоги;

что делать, когда находишься неподалеку от мест боев или обстрелов;

что следует знать о минной (не)безопасности;

как быть, если обрушился дом;

как оказывать первую помощь;

как вызвать скорую помощь;

правила ориентировки в пространстве;

что делать, если получил ожоги;

как соблюдать гигиену во время войны;

как вести себя в толпе;

что делать если оказался в оккупации;

как поступить, если взяли в заложники;

какие опасности ожидают после деоккупации территорий и т.д.

Чат-бот был создан для детей 9 – 13 лет. Однако учиться вместе с родителями могут и младшие дети. Как и получать знания благодаря приложению могут подростки и взрослые.

Педагогам следует использовать этот чат-бот на уроках по безопасности жизнедеятельности.

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев, к слову, назвал это приложение удачным и полезным. По его мнению, приложение поможет учащимся на примерах изучить правила, которые могут спасти жизнь.

Как вести себя, если обнаружили опасный предмет

В милиции Киева предупреждают, что взрывные устройства могут быть замаскированы под обычные бытовые предметы. Поэтому детям следует быть очень аккуратными, если видят подозрительные предметы. Натолкнуться на такие находки можно везде.

Если ребенок все же нашел такой предмет, нельзя:

касаться и передвигать находку;

засыпать или заливать ее чем-нибудь;

пользоваться мобильными телефонами или другими видами связи возле нее, чтобы не спровоцировать взрыв.

О таком предмете следует сообщить по номеру 101 или 102.

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Как расширить знания о безопасности

Родителям и детям также советуют ознакомиться с "Алфавитом безопасности" от ГСЧС. Она объясняет, как себя вести в различных чрезвычайных ситуациях.

Для школьников также создали уроки о безопасном поведении во время войны.