Даже месяц: когда стартуют и сколько продлятся зимние каникулы в школах Киевщины

В этом учебном году на Киевщине зимние каникулы в школах продлятся дольше обычного. Ученики будут отдыхать от трех до четырех недель.

Школьники в Киевской области будут зимой отдыхать дольше, потому что осенью не ходили на каникулы. Так, в 99% учебных заведениях решили перенести их на зиму.

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Когда зимние каникулы в школах Киевщины

В этом году зимние каникулы в школах Киевской области начинаются в разных учебных заведениях в разные дни:

с 19 декабря – каникулы в 77 заведениях;

с 26 декабря – каникулы в 368 заведениях,

с 31 декабря – каникулы в 191 учебном заведении.

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Когда зимние каникулы 2022 – 2023 в школах Украины