Даже месяц: когда стартуют и сколько продлятся зимние каникулы в школах Киевщины

13 декабря 2022, 11:08
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Источник:

Киевская ОВА

В этом учебном году на Киевщине зимние каникулы в школах продлятся дольше обычного. Ученики будут отдыхать от трех до четырех недель.

Школьники в Киевской области будут зимой отдыхать дольше, потому что осенью не ходили на каникулы. Так, в 99% учебных заведениях решили перенести их на зиму.

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Когда зимние каникулы в школах Киевщины

В этом году зимние каникулы в школах Киевской области начинаются в разных учебных заведениях в разные дни:

  • с 19 декабря – каникулы в 77 заведениях;
  • с 26 декабря – каникулы в 368 заведениях,
  • с 31 декабря – каникулы в 191 учебном заведении.

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Когда зимние каникулы 2022 – 2023 в школах Украины

  • Этот учебный год в Украине проходит с 1 сентября по 30 июня.
  • Дать каникул каждая школа устанавливает самостоятельно.
  • Однако руководство учебных заведений должно учитывать рекомендации МОН и безопасность в регионе.
  • Длительность каникул без учета пожилых должна не превышать 30 дней.
  • Согласно стандартному графику, зимние каникулы в школах Украины должны стартовать 26 декабря 2022 года и продолжаться до 8 января 2023 года.

Автор: Марія Волошин