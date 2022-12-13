Даже месяц: когда стартуют и сколько продлятся зимние каникулы в школах Киевщины
13 декабря 2022, 11:08Читати новину українською
Источник:Киевская ОВА
В этом учебном году на Киевщине зимние каникулы в школах продлятся дольше обычного. Ученики будут отдыхать от трех до четырех недель.
Школьники в Киевской области будут зимой отдыхать дольше, потому что осенью не ходили на каникулы. Так, в 99% учебных заведениях решили перенести их на зиму.
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Когда зимние каникулы в школах Киевщины
В этом году зимние каникулы в школах Киевской области начинаются в разных учебных заведениях в разные дни:
- с 19 декабря – каникулы в 77 заведениях;
- с 26 декабря – каникулы в 368 заведениях,
- с 31 декабря – каникулы в 191 учебном заведении.
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Когда зимние каникулы 2022 – 2023 в школах Украины
- Этот учебный год в Украине проходит с 1 сентября по 30 июня.
- Дать каникул каждая школа устанавливает самостоятельно.
- Однако руководство учебных заведений должно учитывать рекомендации МОН и безопасность в регионе.
- Длительность каникул без учета пожилых должна не превышать 30 дней.
- Согласно стандартному графику, зимние каникулы в школах Украины должны стартовать 26 декабря 2022 года и продолжаться до 8 января 2023 года.