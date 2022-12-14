Школьники в одном из городов на Западе Украины уходят на каникулы уже с понедельника

Школьники в Мукачево уходят на зимние каникулы с понедельника. То есть, будут отдыхать уже с 19 декабря.

Так, в горсовете города сообщили, что в этом году зимние каникулы в школах начнутся быстрее. При этом дети будут отдыхать от учебы долго.

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Школьники в Мукачево уходят на каникулы 19 декабря

Каникулы в школах стартуют с 19 декабря как в городе, так и в общине.

Будут отдыхать школьники до 15 февраля. Такое решение было принято в соответствии с учебным годом.

К слову, ранее в управлении образования, культуры, молодежи и спорта Мукачевского горсовета заявляли, что зимние каникулы начнутся 24 декабря 2022 и продлятся до 22 января 2023 года.

Осенних каникул в школах города не было.

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