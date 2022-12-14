Школьники в одном из городов на Западе Украины уходят на каникулы уже с понедельника
Источник:Мукачевский городской совет
Школьники в Мукачево уходят на зимние каникулы с понедельника. То есть, будут отдыхать уже с 19 декабря.
Так, в горсовете города сообщили, что в этом году зимние каникулы в школах начнутся быстрее. При этом дети будут отдыхать от учебы долго.
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Школьники в Мукачево уходят на каникулы 19 декабря
Каникулы в школах стартуют с 19 декабря как в городе, так и в общине.
Будут отдыхать школьники до 15 февраля. Такое решение было принято в соответствии с учебным годом.
К слову, ранее в управлении образования, культуры, молодежи и спорта Мукачевского горсовета заявляли, что зимние каникулы начнутся 24 декабря 2022 и продлятся до 22 января 2023 года.
Осенних каникул в школах города не было.
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Когда зимние каникулы 2022 – 2023 в школах Украины
- Этот учебный год в Украине проходит с 1 сентября по 30 июня.
- Дать каникул каждая школа устанавливает самостоятельно.
- Однако руководство учебных заведений должно учитывать рекомендации МОН и безопасность в регионе.
- Длительность каникул без учета пожилых должна не превышать 30 дней.
- Согласно стандартному графику, зимние каникулы в школах Украины должны стартовать 26 декабря 2022 года и продолжаться до 8 января 2023 года.