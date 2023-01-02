"Праздник на каждый день": как интересно спланировать зимние каникулы для детей

Украинские школьники в канун рождественских праздников отдыхают от учебы. При этом зимние каникулы в регионах нашего государства имеют разную продолжительность.

Семейная и детская психологи Светлана Ройз рассказала, как удачно спланировать учащимся зимний отдых. К тому же, провести его интересно и с пользой.

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Как спланировать зимние каникулы

Светлана Ройз говорит, что на сегодняшний день не удивительно то, что ребенок может быстро уставать даже от того, что дарило ему всегда радость. Поэтому ученики могут часто унывать.

Однако в таком случае психологиня советует не забывать о таких правилах: