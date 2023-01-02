"Праздник на каждый день": как интересно спланировать зимние каникулы для детей
Источник:НУШ
Украинские школьники в канун рождественских праздников отдыхают от учебы. При этом зимние каникулы в регионах нашего государства имеют разную продолжительность.
Семейная и детская психологи Светлана Ройз рассказала, как удачно спланировать учащимся зимний отдых. К тому же, провести его интересно и с пользой.
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Как спланировать зимние каникулы
Светлана Ройз говорит, что на сегодняшний день не удивительно то, что ребенок может быстро уставать даже от того, что дарило ему всегда радость. Поэтому ученики могут часто унывать.
Однако в таком случае психологиня советует не забывать о таких правилах:
- рутина также может дарить детям радость;
- на праздники ученики должны иметь время для себя – игры, общение, прогулки, развлечения с семьей;
- во время зимних каникул ребенок должен распределить время на физическую активность, чтение и просмотр фильмов, игры с друзьями.
Также специалист советует школьникам выполнять следующие ежедневные активности:
- обниматься с родными и играть в разные интересные игры;
- выполнять дыхательные упражнения, чтобы успокоиться.
При этом Ройз отмечает, что в такое непростое время взрослые становятся примером для детей.
Мы можем посвятить каждый день чему-то особенному – сделать "праздник" на каждый день,
– заметила психологиня.
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Как каждый день сделать праздничным
На каждый день Ройз предлагает следующие активности:
- сугробы из одеял;
- следы на снегу;
- оранжевые соки;
- шутки и смех;
- мятный чай;
- сны о лете;
- тихая музыка;
- рисование взглядами на стекле;
- воспоминания стихов;
- улыбки прохожим;
- зажигание свечей;
- звонки друзьям;
- слова "спасибо";
- сюрпризы (себе);
- фотографирование неба;
- игра в классики;
- мечты об отпуске.