Уже скоро: когда ученики в Житомире, Кропивницком и Полтавской области пойдут на зимние каникулы

В большинстве школ Украины зимние каникулы начнутся в конце декабря. Учебные заведения в Житомире, Кропивницком и Полтавской области исключением не являются.

В школах этих городов и региона учащиеся пойдут на отдых в основном 24 – 26 декабря. Однако будут отдыхать разное количество дней. Когда зимние каникулы в школах Житомира, Кропивницкого и Полтавщины, читайте на 24 канале.

Читайте Зимние каникулы 2022 – 2023: когда и сколько будут отдыхать украинские школьники

Когда зимние каникулы в школах 2022 – 2023

Каникулы в Житомире.

Зимние каникулы в школах Житомира стартуют 26 декабря, проинформировали в горсовете.

Продлятся до 16 января 2023 года.



Желающие изменить форму обучения смогут сделать это с начала нового года. Для этого нужно обратиться в администрацию своей школы.

Каникулы в Кропивницком

В Кропивницком почти все школьники уйдут на зимние каникулы 26 декабря. Об этом "Общественном" сообщила главной специалистки городского управления образования Кропивницкой Светлана Гавриш.

По ее словам, школьники будут отдыхать до 20 января.

Почти во всех школах Кропивницкого каникулы начнутся 26 декабря. Вечерняя общеобразовательная школа №38 уйдет на каникулы со 2 января. В школе "Мрия" зимние каникулы продлятся до 15 января. Для учащихся Научного лицея – до 8 февраля 2023 года,

– уточнила чиновница.

Во время школьных каникул в Кропивницком будут работать садики, кружки, спортивные секции.

К слову, в Кропивницком работает 38 школ.

Отдых учащихся на Полтавщине

В Полтавской области зимние каникулы в школах продлятся две недели, сообщили в Полтавской ОВА. В большинстве школ дети уйдут на отдых 24 декабря.

По словам директора областного департамента образования Евгения Кончаковского, каждая территориальная община может сама установить дату начала каникул.

К слову, на Полтавщине учится более 5,4 тысяч школьников, из них почти 2,5 – переселенцы.

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