Когда ученики в Хмельницком, Черновцах, Николаеве возвращаются на обучение после зимних каникул

Часть украинских школьников уже вернулась на обучение после зимних каникул. В частности, учащиеся почти 100 школ на Буковине.

Другие же к обучению вернутся в январе, а в феврале или марте. Когда заканчиваются зимние каникулы в школах Николаевщины, Хмельницкой и Черновицкой области, читайте на 24 Канале.

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Когда ученики в Николаевской области возвращаются к учебе

Большинство школьников в Николаевской области ушли на зимние каникулы 24 – 25 декабря 2022 года. А в некоторых учебных заведениях зимний отдых учащихся стартовал 29 – 31 декабря.

Возвращаются ученики на обучение после зимних каникул в период с 8 по 24 января 2023 года – в зависимости от даты старта отдыха зимой.

Когда закончатся зимние каникулы в школах Хмельницкой области

В почти 550 школах Хмельницкой области зимний отдых детей стартовал в период с 7 декабря 2022 по 2 января 2023 года. Вернуться на обучение учащиеся при этом должны были от 8 до 30 января 2023 года.

В 14 заведениях Городокского городского совета школьники отдыхают от учебы с 30 декабря 2022 года по 6 марта 2023 года.

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Когда вернутся за парты ученики на Буковине

В Черновицкой части учеников организовали зимние каникулы, которые продлятся месяц. Такая продолжительность зимнего отдыха связана с перебоями света, тепла и связи. Да: