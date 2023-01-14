Когда заканчиваются зимние каникулы в школах этих областей и все ли ученики этих регионов еще отдыхают от учеби, читайте на 24 Каналы.

Читайте Когда закончатся зимние каникулы в школах Украины

Когда закончатся зимние каникулы в школах Ровенщины

В Ровенской области зимний отдых учеников начался 30 декабря 2022 года и завершается 14 января 2023 года.

Однако в отдельных учебных заведениях школьники будут дольше находиться на каникулах, ведь не отдыхали осенью.

Когда возвращаются на обучение ученики Тернопольщины

В Тернопольской области большинство школьников не ходило на осенние каникулы. Однако дети 160 из 621 школы таки отдыхали осенью. Следовательно, в этих учебных заведениях школьники пошли зимой на каникулы 30 декабря 2022 года и возвращаются на обучение 15 января 2023 года.

В некоторых общинах области зимние каникулы продлятся месяц. Но это только в том случае, если ученики осенью не отдыхали.

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Пока будут продолжаться каникулы в школах Волыни

В Волынской области каждая школа самостоятельно принимала даты старта и окончания зимних каникул. В общем, дети должны были отдыхать от обучения в течение двух – трех недель. Единой даты старта зимних каникул не было.

Все же большинство школьников ушли на зимний отдых в период с 24 – 30 декабря. А вернуться должна была до 8 или 15 января.

В Луцке зимние каникулы в школах стартовали 26 декабря и продолжались до 8 января.