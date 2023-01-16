Інші ж до навчання повернуться у січні, а той лютому чи березні. Коли закінчуються зимові канікули у школах Миколаївщини, Хмельниччини та Чернівеччини, читайте на 24 Каналі.
Читайте Коли закінчаться зимові канікули у школах Житомира, Вінниці та Черкас
Коли учні на Миколаївщині повертаються до навчання
Більшість школярів у Миколаївській області пішли на зимові канікули 24 – 25 грудня 2022 року. А у деяких навчальних закладах зимовий відпочинок учнів стартував 29 – 31 грудня.
Натомість повертаються учні на навчання після зимових канікул у період від 8 до 24 січня 2023 року – залежно від дати старту відпочинку взимку.
Коли закінчаться зимові канікули у школах Хмельниччини
У майже 550 школах Хмельницької області зимовий відпочинок дітей стартував у період від 7 грудня 2022 до 2 січня 2023 року. Повернутися на навчання учні при цьому мали від 8 до 30 січня 2023 року.
У 14 закладах Городоцької міської ради школярі відпочивають від навчання з 30 грудня 2022 року до 6 березня 2023.
До теми Коли закінчаться зимові канікули у школах Волині, Рівненщини та Тернопільщини
Коли повернуться за парти учні на Буковині
На Чернівеччині частині учнів організували зимові канікули, які триватимуть місяць. Така тривалість зимового відпочинку пов'язана з перебоями світла, тепла та зв'язку. Так:
- у 167 школах учні відпочиватимуть із 26 грудня до 27 січня;
- у 60 відпочивали з 26 грудня до 9 січня;
- у 28 закладах – з 26 грудня до 3 січня.