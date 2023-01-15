Так, зимовий відпочинок закінчився у більшості школярів Житомира, Черкащини та Вінниччини. Коли загалом закінчаться зимові канікули у школах цих регіонів, читайте на 24 Каналі.

До теми Коли закінчаться зимові канікули у школах Волині, Рівненщини та Тернопільщини

Коли сядуть за парти школярі Житомира

Школярі у Житомирі пішли на зимовий відпочинок 26 грудня 2022 року. На навчання повертаються вже 16 січня 2023 року.

Коли закінчаться зимові канікули у школах Черкащини

На Черкащині більшість шкіл відправили учнів на зимовий відпочинок 26 грудня 2022. Зимові канікули при цьому завершуються 15 січня 2023.

У 10 школах початок канікул запланували на 19 грудня 2022. У 15 – школярі відпочиватимуть до 29 січня 2023.

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Коли учні Вінниччини повертаються до навчання

У більшості – понад 200 – шкіл Вінницької області канікули стартували 26 грудня 2022 і завершилися 10 січня 2023 року.

У понад 120 діти відпочивають від навчання з 31 грудня до 15 січня. Однак є в області такі школи, учні яких відпочиватимуть три тижні – до 22 січня.

Відповідно до стандартного графіку зимові канікули у школах України мали стартувати 26 грудня 2022 року і завершитися 8 січня 2023 року.