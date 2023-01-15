Так, зимний отдых закончился у большинства школьников Житомира, Черкасщины и Винницкой области. Когда в общем закончатся зимние каникулы в школах этих регионов, читайте на 24 Каналы.

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Когда сядут за парты школьники Житомира

Школьники в Житомире отправились на зимний отдых 26 декабря 2022 года. На обучение возвращаются уже 16 января 2023 года.

Когда закончатся зимние каникулы в школах Черкасской области

В Черкасской области большинство школ отправили учеников на зимний отдых 26 декабря 2022 года. Зимние каникулы при этом завершаются 15 января 2023 года.

В 10 школах начало каникул запланировали на 19 декабря 2022 года. В 15 – школьники будут отдыхать до 29 января 2023 года.

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Когда учащиеся Винницкой области возвращаются к учебе

В большинстве – более 200 – школ Винницкой области каникулы стартовали 26 декабря 2022 года и завершились 10 января 2023 года.

В более чем 120 дети отдыхают от учебы с 31 декабря по 15 января. Однако есть в области такие школы, учащиеся которых будут отдыхать три недели – до 22 января.

Согласно стандартному графику, зимние каникулы в школах Украины должны были стартовать 26 декабря 2022 года и завершиться 8 января 2023 года.