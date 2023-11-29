Когда начнутся и сколько продлятся зимние каникулы в школах Полтавы

В большинстве школ Украины в этом учебном году запланули зимние каникулы. Зимой будут отдыхать и учащиеся в Полтаве.

Они не будут учиться две недели. На каникулы дети уйдут во второй половине декабря.

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Когда будут зимние каникулы в школах Полтавы

Так, зимние каникулы в школах Полтавы стартуют 23 декабря 2023 и продлятся до 7 января 2024 включительно.

Такое решение было принято в городском департаменте образования, сообщила глава прессслужбы Полтавского горсовета Марина Серова.

В то же время директор областного департамента образования Евгений Кончаковский ранее отмечал, что каждая школа может самостоятельно определить дату начала и завершения каникул. Главное, чтобы в пределах года школьники не отдыхали дольше 30 дней.

Когда зимние каникулы в школах Украины 2023 – 2024

В этом учебном году учащиеся будут отдыхать зимой от учебы.

Многие школы при этом имеют возможность самостоятельно составлять графики каникул.

Так, согласно принятым датам в регионах, учащиеся в Украине будут отдыхать в основном в пределах двух временных промежутков.

В частности, в течение 23 декабря 2023 – 7 января 2024 года и 30 декабря 2023 – 14 января 2024 года.

Продолжительность зимнего отдыха учащихся может быть разной: две недели – месяц.