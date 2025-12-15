Когда в школах Кропивницкого будут зимние каникулы
- В школах Кропивницкого зимние каникулы начнутся в разные даты.
- Даты каникул могут изменить из-за погодных условий и ситуации с безопасностью.
В школах Кропивницкого уже определились с ориентировочными датами зимних каникул. Отдых учеников стартует в разные даты.
Сроки каникул зависят от внутреннего графика каждого учебного заведения. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Кропивницкого горсовета в фейсбуке.
Когда зимние каникулы в школах Кропивницкого?
С 20 декабря по 11 января на отдых пойдет лицей "Научный" I-й корпус, а II-й корпус – с 20 декабря по 18 января. В Классической гимназии каникулы будут проходить с 24 декабря по 11 января; в гимназиях Елены Журливой, Академической, Казацкой, Балашовской, лицеях "Европейское образование", "Виктория-П", "Арт-Плюс" – с 25 декабря по 11 января.
Гимназии Преображенская, Крепостная, "Эрудит", Кущевская, "Современник", лицеи Тараса Шевченко, "Мечта", "Сокол", "Перспектива", учебно-реабилитационный центр "Созвездие доброты", "Учебно-реабилитационный центр" отправляют учеников на каникулы с 27 декабря по 11 января.
Интересно! Министерство образования и науки Украины советовало школам рассмотреть введение изменений в структуре и продолжительности учебного года из-за возможных долговременных блэкаутов. Учебные заведения имеют автономию и могут сами согласовывать изменения по продолжительности каникул, графика обучения и тому подобное.
В гимназиях Великобалковская, Завадовская, Лелековская, Горная, Подольская, Новониколаевская, Инновационная, лицеях "Центральный", "Максимум", "Естественных наук", "Муниципальный коллегиум", "Лидер", "Лингвистический", "Новая украинская школа", "Новых технологий обучения", "Новенский" определили, что каникулы продлятся с 29 декабря по 11 января, а в гимназии "Интеллект" – с 30 декабря по 11 января.
В управлении образования городского совета отмечают, что графики каникул могут корректировать в зависимости от погодных условий и ситуации с безопасностью.
Кто определяет даты каникул в школах Украины?
В рамках этого учебного года школы могут самостоятельно устанавливать и дату завершения обучения, и даты каникул. Это в компетенции педагогических советов.
Управления образования могут и рекомендуют ориентировочные даты каникул для школ региона или города. Придерживаться ли этих дат, или выбирать собственные, решают учебные заведения.
Однако в течение учебного года продолжительность отдыха школьников не может составлять менее 30 календарных дней.
Зимние каникулы будут проходить в школах Украины в пределах 18 декабря 2025 года – 11 января 2026 года в разные даты.