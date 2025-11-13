Уйдут ли ученики в Ровно на зимние каникулы в декабре

В большинстве школ Украины уже состоялись осенние каникулы. В отдельных регионах или учебных заведениях перенесли этот отдых учеников на зиму.

В Ровно были осенние и будут также зимние каникулы, информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Ровенского городского совета.

Когда зимние каникулы в школах Ровно?

В Ровно структуру 2025 – 2026 учебного года оставили неизменной.

I семестр продлится с 1 сентября 2025 года по 19 декабря 2025 года; II семестр – с 5 января 2026 года по 29 мая 2026 года.

В целом учебный процесс продлится 175 учебных дней.

Осенние каникулы в школах города продолжались с 25 октября 2025 года по 2 ноября 2025 года.

Зимние каникулы – с 20 декабря 2025 года по 4 января 2026 года (16 дней),

– сообщили в горсовете Ровно.

И добавили, что весенние каникулы будут с 23 марта 2026 года по 27 марта 2026 года.

Последний звонок – 29 мая 2026 года. Вручение документов – ориентировочно 19 июня 2026 года,

– уточнили в мэрии.

К слову, структуру учебного года могут корректировать на местах в зависимости от ситуации с безопасностью.

Кто определяет даты каникул в школах Украины?