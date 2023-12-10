Уже скоро: когда винницкие школьники уйдут на зимние каникулы
10 декабря 2023, 13:38Читати новину українською
Каникулы в школах Винницы стартуют в канун Рождества. Учащиеся будут отдыхать 16 дней.
Когда винницкие школьники будут отдыхать от учебы в этом учебном году, читайте дальше.
Важно Когда учащиеся пойдут на зимние каникулы в учебном году 2023 – 2024
Когда будут зимние каникулы в школах Винницы
Так, зимние каникулы в школах Винницы начнутся 23 декабря 2023 года. Дети будут отдыхать от учебы до 8 января 2024 года.
Также в департаменте образования Винницкого городского совета составили ориентировочный график весенних и летних школьных каникул в 2024 году.
Весной школьники будут отдыхать в течение 25 – 31 марта 2024 года.
Летние каникулы продлятся 27 мая – 31 августа 2024 года.Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Когда будут зимние каникулы в школах Украины
- Этой зимой учащиеся будут отдыхать от учебы не в одно время.
- Все потому, что каждая школа имеет свою структуру учебного года и может самостоятельно составлять графики каникул.
- Все же есть ориентировочные даты, в пределах которых зимой дети не посещают уроки.
- Так, зимние каникулы будут в течение 23 декабря 2023 – 7 января 2024 года и 30 декабря 2023 – 14 января 2024 года.