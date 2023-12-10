Уже скоро: когда винницкие школьники уйдут на зимние каникулы

Каникулы в школах Винницы стартуют в канун Рождества. Учащиеся будут отдыхать 16 дней.

Когда винницкие школьники будут отдыхать от учебы в этом учебном году, читайте дальше.

Важно Когда учащиеся пойдут на зимние каникулы в учебном году 2023 – 2024

Когда будут зимние каникулы в школах Винницы

Так, зимние каникулы в школах Винницы начнутся 23 декабря 2023 года. Дети будут отдыхать от учебы до 8 января 2024 года.

Также в департаменте образования Винницкого городского совета составили ориентировочный график весенних и летних школьных каникул в 2024 году.

Весной школьники будут отдыхать в течение 25 – 31 марта 2024 года.

Летние каникулы продлятся 27 мая – 31 августа 2024 года.

Когда будут зимние каникулы в школах Украины

Этой зимой учащиеся будут отдыхать от учебы не в одно время.

Все потому, что каждая школа имеет свою структуру учебного года и может самостоятельно составлять графики каникул.

Все же есть ориентировочные даты, в пределах которых зимой дети не посещают уроки.

Так, зимние каникулы будут в течение 23 декабря 2023 – 7 января 2024 года и 30 декабря 2023 – 14 января 2024 года.