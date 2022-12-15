Когда зимние, весенние и летние каникулы в школах Днепра и в каком формате будет учеба

Школьники в Днепре пойдут на зимние каникулы на следующей неделе. При этом будут отдыхать около двух недель.

В департаменте гуманитарной политики горсовета Днепра напомнили, что каникулы зимой начнутся для учеников 24 декабря. Они продлятся до 8 января.

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Когда каникулы в школах Днепра

Первый учебный день в новом семестре начнется в школах Днепра 9 января 2023 года.

Однако чиновники говорят, что возможны перемены. Так что родителям и ученикам лучше уточнили в администрации соответствующей школы.

К слову, сейчас школьники Днепра учатся дистанционно. Скорее всего вторую половину учебного года тоже проучатся онлайн.

Кроме этого, в департаменте гуманитарной политики опубликовали график каникул на учебный год 2023:

весенние продлятся в течение 20 – 26 марта;

летние стартуют с 3 июня.

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