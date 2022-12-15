Когда зимние, весенние и летние каникулы в школах Днепра и в каком формате будет учеба
Источник:dnepr.info
Школьники в Днепре пойдут на зимние каникулы на следующей неделе. При этом будут отдыхать около двух недель.
В департаменте гуманитарной политики горсовета Днепра напомнили, что каникулы зимой начнутся для учеников 24 декабря. Они продлятся до 8 января.
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Когда каникулы в школах Днепра
Первый учебный день в новом семестре начнется в школах Днепра 9 января 2023 года.
Однако чиновники говорят, что возможны перемены. Так что родителям и ученикам лучше уточнили в администрации соответствующей школы.
К слову, сейчас школьники Днепра учатся дистанционно. Скорее всего вторую половину учебного года тоже проучатся онлайн.
Кроме этого, в департаменте гуманитарной политики опубликовали график каникул на учебный год 2023:
- весенние продлятся в течение 20 – 26 марта;
- летние стартуют с 3 июня.
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Когда зимние каникулы 2022 – 2023 в школах Украины
- Этот учебный год в Украине проходит с 1 сентября по 30 июня.
- Дать каникул каждая школа устанавливает самостоятельно.
- Однако руководство учебных заведений должно учитывать рекомендации МОН и безопасность в регионе.
- Длительность каникул без учета пожилых должна не превышать 30 дней.
- Согласно стандартному графику, зимние каникулы в школах Украины должны стартовать 26 декабря 2022 года и продолжаться до 8 января 2023 года.