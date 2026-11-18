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Он длится в 2026–2027 учебном году. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Чем полезен нулевой курс?

Нулевой курс помогает восполнить пробелы в образовании и подготовиться к поступлению в украинские высшие учебные заведения. Такую возможность имеют, в частности, военные, ветераны, абитуриенты из ВОТ и территорий активных боевых действий. В прошлом году на обучение подали более двух тысяч заявлений.

Занятия для первой волны набора ориентировочно начнутся в конце ноября или в начале декабря 2026 года. В "Зимнем поступлении" продолжают участвовать 94 вуза (перечень не изменился с 2025/2026 учебного года). Точные даты и условия участия учебные заведения публикуют на своих сайтах.

Как будет проходить подготовка?

Курс длится от трех до шести месяцев. Слушатели готовятся к вступительным экзаменам – НМТ по украинскому языку, математике, истории Украины и одному предмету на выбор. На каждый из четырех предметов предусмотрено не менее 90 часов занятий. Форма подготовки может быть дневной или дистанционной.

Вузы могут зачислять слушателей один или два раза в год, но не позднее 1 декабря и/или 1 марта.

Сроки, процедуру подачи заявлений, подтверждающие документы, доступные формы и контакты учебные заведения публикуют на своих официальных сайтах.

Кто может подать заявление?

Подать заявление могут граждане Украины, получившие полное общее среднее образование или завершающие его получение в этом учебном году и относящиеся к одной из категорий, в том числе:

жители ВОТ, территорий активных или возможных боевых действий, которые не смогли принять участие в приемной кампании 2026 года;

люди, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их освобождения;

лица, уволенные с военной службы после 24 февраля 2022 года;

военнослужащие, имеющие возможность и желание учиться, а также письменное согласие командования;

украинцы, вернувшиеся из-за рубежа;

украинцы, находящиеся за рубежом;

те, кто зарегистрировался на НМТ и не явился на тестирование, если они не относятся ни к одной из первых пяти категорий в этом перечне;

те, кто не сдал НМТ и планирует еще раз принять участие в новой вступительной кампании;

учащиеся и студенты последнего года обучения в школах, профессионально-технических училищах, колледжах.

В МОН при этом отмечают: если вы ранее учились на подготовительном отделении или были зачислены на программу высшего образования, уточните в приемной комиссии, можете ли вы присоединиться к нулевому курсу в рамках "Зимнего поступления".

Кто может получить государственный грант на нулевой курс?

Слушатели дневной (очной) формы обучения из первых четырех категорий в приведенном выше перечне могут претендовать на государственный грант, который полностью или частично покроет стоимость обучения на нулевом курсе. Речь идет о жителях ВОТ и ТАБД; освобожденных из плена; ветеранах и действующих военнослужащих, получивших письменное согласие командования.

При этом важно учесть, что грант можно получить один раз. Его размер – до 3 000 гривен за месяц обучения. Если грант покрывает полную стоимость курса, обучение для слушателя будет бесплатным. Если грант покрывает часть стоимости, остальную сумму нужно оплатить самостоятельно.

Также отметим, что учебные заведения, участвующие в экспериментальном проекте, предоставляют места в общежитиях слушателям дневной формы обучения, не имеющим постоянного места жительства в том месте, где расположено учебное заведение.

Для слушателей первых четырех категорий из приведенного выше перечня также предусмотрена компенсация расходов на общежитие в размере до 800 гривен в месяц.

Если слушатели не получают других выплат из госбюджета, им также предусмотрена ежемесячная (потребительская) помощь на базовые нужды в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января соответствующего года.

Как подать заявление?

Абитуриенты должны:

выбрать вуз;

найти на официальном сайте выбранного учебного заведения раздел "Зимнее поступление";

заполнить электронное заявление на сайте учебного заведения (указать личные и паспортные данные, сведения о документе об образовании или справке с места обучения, категорию участия и информацию о документах, подтверждающих ее);

выбрать форму обучения и предмет по выбору, а также указать источник финансирования.

Решение о зачислении принимает приемная комиссия.

Важно: Вузы самостоятельно определяют сроки и условия приема заявлений, порядок регистрации и подачи документов, требования к абитуриентам, перечень документов, доступные формы обучения, ориентировочный график занятий и контакты для консультаций. Поэтому всю необходимую информацию ищите непосредственно в официальных источниках высшего учебного заведения.

Что дает завершение нулевого курса?

Слушатели, выполнившие учебный план и успешно сдавшие выпускные экзамены по всем предметам курса, получат 15 дополнительных баллов к конкурсному баллу при условии, что в год получения свидетельства выпускник поступает в то же учебное заведение, где прошел подготовку, на специальность, пользующуюся особой поддержкой государства.

Поступление на первый курс происходит по конкурсу в соответствии с правилами вступительной кампании.