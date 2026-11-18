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Він триває у 2026-2027 навчальному році. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Чим корисний нульовий курс?

Нульовий курс допомагає надолужити освітні втрати та підготуватися до вступу до українського ЗВО. Таку можливість мають, зокрема, військові, ветерани, вступники із ТОТ і територій активних бойових дій. Торік на навчання подали понад дві тисячі заяв.

Заняття для першої хвилі набору орієнтовно стартують наприкінці листопада або на початку грудня 2026 року. Участь у «Зимовому вступі» продовжують брати 94 виші (перелік не змінився з 2025/2026 навчального року). Точні дати й умови участі заклади оприлюднюють на своїх сайтах.

Як відбуватиметься підготовка?

Курс триває від трьох до шести місяців. Слухачі готуються до вступних іспитів – НМТ з української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір. На кожен із чотирьох предметів передбачили щонайменше 90 годин занять. Форма підготовки може бути денною або дистанційною.

Виші можуть зараховувати слухачів один або два рази на рік, але не пізніше ніж 1 грудня та/або 1 березня.

Строки, процедуру подання, документи для підтвердження, доступні форми й контакти заклади публікують на своїх офіційних сайтах.

Хто може подати заяву?

Подати заяву можуть громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобувати в цьому навчальному році та належать до однієї з категорій, серед них:

жителі ТОТ, територій активних або можливих бойових дій, які не змогли взяти участь у вступній кампанії 2026 року;

люди, яких позбавили особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення;

люди, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року;

військовослужбовці, які мають можливість і бажання навчатися та письмову згоду командування;

українці, які повернулися з-за кордону;

українці, які перебувають за кордоном;

ті, хто зареєструвався на НМТ і не з’явився на тестування, якщо вони не належать до жодної з перших п’яти категорій у цьому переліку;

ті, хто неуспішно склав НМТ і планує ще раз взяти участь у новій вступній кампанії;

учні й студенти останнього року навчання шкіл, профтехів, коледжів.

У МОН при цьому зазначають: якщо ви раніше навчалися на підготовчому відділенні або були зараховані на програму вищої освіти, уточніть у приймальній комісії, чи можете долучитися до нульового курсу в межах «Зимового вступу».

Хто може отримати державний грант на нульовий курс?

Слухачі денної (очної) форми підготовки з перших чотирьох категорій у переліку вище можуть претендувати на державний грант, який повністю або частково покриє вартість навчання на нульовому курсі. Мовиться про жителів ТОТ і ТАБД; звільнених з полону; ветеранів та чинних військовослужбовців, які отримали письмову згоду командування.

При цьому важливо врахувати, що грант можна отримати один раз. Його розмір — до 3 000 гривень за місяць навчання. Якщо грант покриває повну вартість курсу, навчання для слухача буде безоплатним. Якщо грант покриває частину вартості, решту потрібно сплатити самостійно.

Також зауважимо, що заклади, які беруть участь в експериментальному проєкті, забезпечують місця в гуртожитках слухачам денної форми, які не мають постійного місця проживання там, де розташований заклад.

Для слухачів перших чотирьох категорій із переліку вище також передбачили компенсацію витрат на гуртожиток до 800 гривень на місяць.

Якщо слухачі не отримують інших виплат із держбюджету, їм також передбачена щомісячна (споживча) допомога на базові потреби в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня відповідного року.

Як подати заяву?

Вступники повинні:

обрати виш;

знайти на офіційному сайті обраного закладу розділ «Зимовий вступ»;

заповнити електронну заяву на сайті закладу (вказати персональні й паспортні дані, відомості про документ про освіту або довідку з місця навчання, категорію участі та інформацію про документи, що її підтверджують);

обрати форму навчання й предмет на вибір та зазначити джерело фінансування.

Рішення про зарахування ухвалює приймальна комісія.

Важливо: виші самостійно визначають строки й умови приймання заяв, порядок реєстрації та подання документів, вимоги до учасників, перелік документів, доступні форми навчання, орієнтовний графік занять і контакти для консультацій. Тож усю необхідну інформацію шукайте безпосередньо в офіційних джерелах закладу вищої освіти.

Що дає завершення нульового курсу?

Слухачі, які виконали навчальний план і успішно склали випускні іспити з усіх предметів курсу, отримають 15 додаткових балів до конкурсного бала за умови, що в рік отримання свідоцтва випускник вступає до того самого закладу, де пройшов підготовку, на спеціальність з особливою підтримкою держави.

Вступ на перший курс відбувається за конкурсом відповідно до правил вступної кампанії.