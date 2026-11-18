Абитуриенты, желающие дополнительно подготовиться к НМТ, могут сделать это на нулевом курсе в вузах Украины. Соответствующий экспериментальный проект продолжается и в 2026/27 учебном году.

Такая возможность предусмотрена, в частности, для военнослужащих, ветеранов, абитуриентов с временно оккупированных территорий и территорий, где ведутся активные боевые действия. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

В каких вузах можно пройти нулевой курс?

Занятия для первой волны набора ориентировочно начнутся в конце ноября или в начале декабря 2026 года.

В "Зимнем вступе" продолжают участвовать 94 вуза. Точные даты и условия участия учебные заведения публикуют на своих сайтах.

Перечень высших учебных заведений, участвующих в программе "Зимнего поступления"

№ Код учебного заведения в ЕДЕБО Название высшего учебного заведения 1 77 Винницкий национальный аграрный университет 2 137 Винницкий национальный технический университет 3 252 Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского 4 44 Волынский национальный университет имени Леси Украинки 5 309 Луцкий национальный технический университет 6 42 Государственное высшее учебное заведение "Приазовский государственный технический университет" 7 17 Государственное высшее учебное заведение "Донбасский государственный педагогический университет" 8 36 Национальный технический университет "Днепровская политехника" 9 111 Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара 10 5707 Государственный университет экономики и технологий 11 6507 Украинский государственный университет науки и технологий 12 208 Государственный университет "Житомирская политехника" 13 229 Полесский национальный университет 14 207 Государственное высшее учебное заведение "Ужгородский национальный университет" 15 73 Запорожский национальный университет 16 78 Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого 17 91 Национальный университет "Запорожская политехника" 18 148 Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного 19 193 Бердянский государственный педагогический университет 20 48 Херсонский государственный университет 21 165 Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа 22 341 Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника 23 340 Университет Григория Сковороды в Переяславе 24 362 Белоцерковский национальный аграрный университет 25 55 Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко 26 90 Центральноукраинский национальный технический университет 27 83 Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко 28 97 Национальный университет "Львовская политехника" 29 126 Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З. Гжицкого 30 160 Национальный лесотехнический университет Украины 31 282 Львовский национальный университет имени Ивана Франко 32 202 Государственное высшее учебное заведение "Донецкий национальный технический университет" 33 59 Николаевский национальный аграрный университет 34 265 Черноморский национальный университет имени Петра Могилы 35 28 Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова 36 51 Одесский национальный технологический университет 37 84 Государственное учреждение "Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского" 38 89 Измаильский государственный гуманитарный университет 39 220 Одесский национальный морской университет 40 267 Одесский государственный аграрный университет 41 3 Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко 42 27 Полтавский государственный аграрный университет 43 218 Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 44 225 Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" 45 9 Национальный университет водного хозяйства и природопользования 46 40 Ровенский государственный гуманитарный университет 47 33 Сумский государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко 48 151 Сумской национальный аграрный университет 49 168 Сумский государственный университет 50 1311 Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко 51 166 Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя 52 96 Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка 53 171 Западноукраинский национальный университет 54 34 Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт" 55 57 Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды 56 62 Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина 57 92 Харьковский национальный университет радиоэлектроники 58 104 Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" 59 212 Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 60 227 Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца 61 316 Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. М. Бекетова 62 6459 Государственный биотехнологический университет 63 138 Хмельницкий национальный университет 64 177 Учреждение высшего образования "Подольский государственный университет" 65 178 Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко 66 6512 Учебно-реабилитационное высшее учебное заведение "Каменец-Подольский государственный институт" 67 248 Черкасский государственный технологический университет 68 61 Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича 69 140 Национальный университет "Черниговская политехника" 70 155 Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя 71 158 Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т. Г. Шевченко 72 7 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 73 21 Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля 74 24 Национальный транспортный университет 75 41 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 76 47 Национальный университет пищевых технологий 77 82 Государственный университет информационно-коммуникационных технологий 78 174 Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского 79 307 Киевский национальный университет технологий и дизайна 80 892 Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского 81 6594 Государственный торгово-экономический университет 82 6704 Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова 83 7208 Государственное некоммерческое предприятие "Государственный университет "Киевский авиационный институт" 84 19 Мариупольский государственный университет 85 118 Одесская национальная музыкальная академия имени А.В. Неждановой 86 98 Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского 87 593 Коммунальное учреждение высшего образования "Кременчугская гуманитарно-технологическая академия" Полтавской Рады 88 318 Высшее учебное заведение "Университет экономики и права "КРОК"" 89 4374 Частное высшее учебное заведение "Международный европейский университет" 90 353 Международный университет 91 102 Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского Министерства здравоохранения Украины 92 300 Харьковский национальный медицинский университет 93 6415 Полтавский государственный медицинский университет 94 6716 Запорожский государственный медико-фармацевтический университет

Что известно о зимней вступительной кампании?