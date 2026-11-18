Зимова вступна кампанія 2026 / фото Валентини Поліщук
Вступники, які хочуть додатково підготуватися до НМТ, можуть це зробити на нульовому курсі у вишах України. Відповідний експериментальний проєкт продовжується і в 2026/27 навчальному році.
Таку можливість передбачили, зокрема, для військових, ветеранів, вступників із тимчасово окупованих територій і територій активних бойових дій. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
У яких вишах можна пройти нульовий курс?
Заняття для першої хвилі набору орієнтовно стартують наприкінці листопада або на початку грудня 2026 року.
Участь у «Зимовому вступі» продовжують брати 94 виші. Точні дати й умови участі заклади оприлюднюють на своїх сайтах.
Перелік закладів вищої освіти, які беруть участь у програмі "Зимового вступу"
|№
|Код закладу в ЄДЕБО
|Назва закладу вищої освіти
|1
|77
|Вінницький національний аграрний університет
|2
|137
|Вінницький національний технічний університет
|3
|252
|Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
|4
|44
|Волинський національний університет імені Лесі Українки
|5
|309
|Луцький національний технічний університет
|6
|42
|Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
|7
|17
|Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»
|8
|36
|Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
|9
|111
|Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
|10
|5707
|Державний університет економіки і технологій
|11
|6507
|Український державний університет науки і технологій
|12
|208
|Державний університет «Житомирська політехніка»
|13
|229
|Поліський національний університет
|14
|207
|Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
|15
|73
|Запорізький національний університет
|16
|78
|Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
|17
|91
|Національний університет «Запорізька політехніка»
|18
|148
|Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
|19
|193
|Бердянський державний педагогічний університет
|20
|48
|Херсонський державний університет
|21
|165
|Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
|22
|341
|Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
|23
|340
|Університет Григорія Сковороди в Переяславі
|24
|362
|Білоцерківський національний аграрний університет
|25
|55
|Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
|26
|90
|Центральноукраїнський національний технічний університет
|27
|83
|Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
|28
|97
|Національний університет «Львівська політехніка»
|29
|126
|Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
|30
|160
|Національний лісотехнічний університет України
|31
|282
|Львівський національний університет імені Івана Франка
|32
|202
|Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
|33
|59
|Миколаївський національний аграрний університет
|34
|265
|Чорноморський національний університет імені Петра Могили
|35
|28
|Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
|36
|51
|Одеський національний технологічний університет
|37
|84
|Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
|38
|89
|Ізмаїльський державний гуманітарний університет
|39
|220
|Одеський національний морський університет
|40
|267
|Одеський державний аграрний університет
|41
|3
|Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
|42
|27
|Полтавський державний аграрний університет
|43
|218
|Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
|44
|225
|Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
|45
|9
|Національний університет водного господарства та природокористування
|46
|40
|Рівненський державний гуманітарний університет
|47
|33
|Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
|48
|151
|Сумський національний аграрний університет
|49
|168
|Сумський державний університет
|50
|1311
|Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
|51
|166
|Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
|52
|96
|Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
|53
|171
|Західноукраїнський національний університет
|54
|34
|Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»
|55
|57
|Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
|56
|62
|Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
|57
|92
|Харківський національний університет радіоелектроніки
|58
|104
|Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
|59
|212
|Харківський національний автомобільно-дорожній університет
|60
|227
|Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
|61
|316
|Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
|62
|6459
|Державний біотехнологічний університет
|63
|138
|Хмельницький національний університет
|64
|177
|Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
|65
|178
|Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
|66
|6512
|Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут»
|67
|248
|Черкаський державний технологічний університет
|68
|61
|Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
|69
|140
|Національний університет «Чернігівська політехніка»
|70
|155
|Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
|71
|158
|Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
|72
|7
|Національний університет біоресурсів і природокористування України
|73
|21
|Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
|74
|24
|Національний транспортний університет
|75
|41
|Київський національний університет імені Тараса Шевченка
|76
|47
|Національний університет харчових технологій
|77
|82
|Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
|78
|174
|Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
|79
|307
|Київський національний університет технологій та дизайну
|80
|892
|Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
|81
|6594
|Державний торговельно-економічний університет
|82
|6704
|Український державний університет імені Михайла Драгоманова
|83
|7208
|Державне некомерційне підприємство «Державний університет «Київський авіаційний інститут»
|84
|19
|Маріупольський державний університет
|85
|118
|Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
|86
|98
|Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського
|87
|593
|Комунальний заклад вищої освіти «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія» Полтавської обласної ради
|88
|318
|Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права "КРОК"»
|89
|4374
|Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний європейський університет»
|90
|353
|Міжнародний університет
|91
|102
|Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України
|92
|300
|Харківський національний медичний університет
|93
|6415
|Полтавський державний медичний університет
|94
|6716
|Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
Що відомо про зимову вступну кампанію?
- Нульовий курс допомагає надолужити освітні втрати та підготуватися до вступу до українського ЗВО.
- Курс триває від трьох до шести місяців. Слухачі готуються до вступних іспитів – НМТ з української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір. На кожен із чотирьох предметів передбачили щонайменше 90 годин занять. Форма підготовки може бути денною або дистанційною.
Виші можуть зараховувати слухачів один або два рази на рік, але не пізніше ніж 1 грудня та/або 1 березня.
Строки, процедуру подання, документи для підтвердження, доступні форми й контакти заклади публікують на своїх офіційних сайтах.Вступ на перший курс відбувається за конкурсом відповідно до правил вступної кампанії.
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