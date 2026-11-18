Зимова вступна кампанія 2026 / фото Валентини Поліщук

Вступники, які хочуть додатково підготуватися до НМТ, можуть це зробити на нульовому курсі у вишах України. Відповідний експериментальний проєкт продовжується і в 2026/27 навчальному році.

Adv Таку можливість передбачили, зокрема, для військових, ветеранів, вступників із тимчасово окупованих територій і територій активних бойових дій. Про це інформує Міністерство освіти і науки України. У яких вишах можна пройти нульовий курс? Заняття для першої хвилі набору орієнтовно стартують наприкінці листопада або на початку грудня 2026 року. Участь у «Зимовому вступі» продовжують брати 94 виші. Точні дати й умови участі заклади оприлюднюють на своїх сайтах. Перелік закладів вищої освіти, які беруть участь у програмі "Зимового вступу" № Код закладу в ЄДЕБО Назва закладу вищої освіти 1 77 Вінницький національний аграрний університет 2 137 Вінницький національний технічний університет 3 252 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 4 44 Волинський національний університет імені Лесі Українки 5 309 Луцький національний технічний університет 6 42 Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» 7 17 Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» 8 36 Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 9 111 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 10 5707 Державний університет економіки і технологій 11 6507 Український державний університет науки і технологій 12 208 Державний університет «Житомирська політехніка» 13 229 Поліський національний університет 14 207 Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» 15 73 Запорізький національний університет 16 78 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 17 91 Національний університет «Запорізька політехніка» 18 148 Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 19 193 Бердянський державний педагогічний університет 20 48 Херсонський державний університет 21 165 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 22 341 Карпатський національний університет імені Василя Стефаника 23 340 Університет Григорія Сковороди в Переяславі 24 362 Білоцерківський національний аграрний університет 25 55 Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка 26 90 Центральноукраїнський національний технічний університет 27 83 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 28 97 Національний університет «Львівська політехніка» 29 126 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького 30 160 Національний лісотехнічний університет України 31 282 Львівський національний університет імені Івана Франка 32 202 Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» 33 59 Миколаївський національний аграрний університет 34 265 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 35 28 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 36 51 Одеський національний технологічний університет 37 84 Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 38 89 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 39 220 Одеський національний морський університет 40 267 Одеський державний аграрний університет 41 3 Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 42 27 Полтавський державний аграрний університет 43 218 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 44 225 Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 45 9 Національний університет водного господарства та природокористування 46 40 Рівненський державний гуманітарний університет 47 33 Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 48 151 Сумський національний аграрний університет 49 168 Сумський державний університет 50 1311 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 51 166 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 52 96 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 53 171 Західноукраїнський національний університет 54 34 Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» 55 57 Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 56 62 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 57 92 Харківський національний університет радіоелектроніки 58 104 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 59 212 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 60 227 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 61 316 Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 62 6459 Державний біотехнологічний університет 63 138 Хмельницький національний університет 64 177 Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» 65 178 Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 66 6512 Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут» 67 248 Черкаський державний технологічний університет 68 61 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 69 140 Національний університет «Чернігівська політехніка» 70 155 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 71 158 Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 72 7 Національний університет біоресурсів і природокористування України 73 21 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 74 24 Національний транспортний університет 75 41 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 76 47 Національний університет харчових технологій 77 82 Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій 78 174 Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського 79 307 Київський національний університет технологій та дизайну 80 892 Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 81 6594 Державний торговельно-економічний університет 82 6704 Український державний університет імені Михайла Драгоманова 83 7208 Державне некомерційне підприємство «Державний університет «Київський авіаційний інститут» 84 19 Маріупольський державний університет 85 118 Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 86 98 Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського 87 593 Комунальний заклад вищої освіти «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія» Полтавської обласної ради 88 318 Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права "КРОК"» 89 4374 Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний європейський університет» 90 353 Міжнародний університет 91 102 Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України 92 300 Харківський національний медичний університет 93 6415 Полтавський державний медичний університет 94 6716 Запорізький державний медико-фармацевтичний університет Що відомо про зимову вступну кампанію? Нульовий курс допомагає надолужити освітні втрати та підготуватися до вступу до українського ЗВО.

Курс триває від трьох до шести місяців. Слухачі готуються до вступних іспитів – НМТ з української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір. На кожен із чотирьох предметів передбачили щонайменше 90 годин занять. Форма підготовки може бути денною або дистанційною.

Виші можуть зараховувати слухачів один або два рази на рік, але не пізніше ніж 1 грудня та/або 1 березня.

Строки, процедуру подання, документи для підтвердження, доступні форми й контакти заклади публікують на своїх офіційних сайтах.Вступ на перший курс відбувається за конкурсом відповідно до правил вступної кампанії.

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