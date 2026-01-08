Что известно о зимней вступительной кампании?

  • В Украине вводят зимнюю вступительную кампанию в вузы.

  • Новация стартует уже этой зимой.

  • Первые группы выйдут на обучение с января: сформируют один или несколько потоков.

  • ЗВО будут открывать набор на 3 – 6-месячное обучение с подготовкой к НМТ.

  • Абитуриенты будут иметь возможность зимой пройти нулевой курс перед основной вступительной кампанией.

  • При этом смогут получить дополнительно до 15 конкурсных баллов к своим баллам во время вступительной кампании.

  • Их можно будет использовать только при поступлении в тот вуз, в котором абитуриент проходил "нулевой курс".