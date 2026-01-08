Не так давно МОН Украины анонсировало зимнюю вступительную кампанию. А недавно опубликовало перечень вузов, в которых можно регистрироваться на "нулевой курс".
Его введение подтвердили 63 ЗВО. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в эфире телемарафона заместителя главы ведомства Николая Трофименко.
Сколько вузов введут "нулевой курс"?
Чиновник говорит, что это имиджевая инициатива, к которой стремятся присоединиться все вузы страны.
Главная задача – активно коммуницировать с абитуриентами, показывать возможности обучения, привлечение к студенческой жизни и побуждение студента к выбору, чтобы более сознательно были выбраны образовательные программы и университеты, в которых наши соискатели образования хотят учиться,
– отметил Трофименко.
И добавил, что для определенных категорий поступающих предусмотрели господдержку. Говорится, в частности, о тех, кто выезжает с ВОТ, и военнослужащих.
Информацию о поступлении на "нулевой курс" будут обнародовать на сайте вузов.
Что известно о зимней вступительной кампании?
В Украине вводят зимнюю вступительную кампанию в вузы.
Новация стартует уже этой зимой.
Первые группы выйдут на обучение с января: сформируют один или несколько потоков.
ЗВО будут открывать набор на 3 – 6-месячное обучение с подготовкой к НМТ.
Абитуриенты будут иметь возможность зимой пройти нулевой курс перед основной вступительной кампанией.
При этом смогут получить дополнительно до 15 конкурсных баллов к своим баллам во время вступительной кампании.
Их можно будет использовать только при поступлении в тот вуз, в котором абитуриент проходил "нулевой курс".