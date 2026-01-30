Укр Рус
30 января, 21:18
3

Начало обучения на "нулевом курсе" могут перенести: в МОН назвали причину

Мария Волошин
Основні тези
  • Начало обучения на "нулевом курсе" могут перенести из-за сложной энергетической ситуации и холода в некоторых вузах.
  • Более 80 вузов уже присоединились к экспериментальной программе "Зимнего поступления".

Из-за сложной энергетической ситуации начало обучения на "нулевом курсе" могут перенести. В частности из-за того, что в некоторых вузах сейчас холодно.

Об этом сообщил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров в эфире телемарафона.

Когда будет зимняя вступительная кампания?

Чиновник рассказал, что экспериментальная программа "Зимнего поступления" находится на этапе приема документов и организации образовательного процесса.

Мы рассчитываем, что на следующей неделе многие высшие учебные заведения, которые объявили об участии в программе, начнут обучение. Некоторые из них в связи с холодами начнут обучение на неделю или две позже. Это нормальная ситуация, 
– заявил Шаров.

Также он сообщил, что на сегодня уже более 80 вузов присоединились к программе "Зимнего поступления". Сейчас собирают документы от будущих абитуриентов.

Заметим, что Министерство образования и науки Украины обратилось к регионам из-за сложной ситуации в энергосистеме и ухудшения погодных условий. Ведомство рекомендует областным и Киевской городской государственным администрациям определить формат обучения в школах с учетом рекомендаций и при участии региональных комиссий по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, информирует Министерство образования и науки Украины.

Что известно о зимней вступительной кампании?

  • В Украине вводят зимнюю вступительную кампанию в вузы. Новация стартует этой зимой.

  • Первые группы выйдут на обучение с января: сформируют один или несколько потоков.

  • ЗВО будут открывать набор на 3 – 6-месячное обучение с подготовкой к НМТ.

  • Абитуриенты будут иметь возможность зимой пройти нулевой курс перед основной вступительной кампанией.

  • При этом смогут получить дополнительно до 15 конкурсных баллов к своим баллам во время вступительной кампании.

  • Их можно будет использовать только при поступлении в тот вуз, в котором абитуриент проходил "нулевой курс".