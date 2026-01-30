Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Початок навчання на "нульовому курсі" можуть перенести: у МОН назвали причину
30 січня, 21:18
3

Початок навчання на "нульовому курсі" можуть перенести: у МОН назвали причину

Марія Волошин
Основні тези
  • Початок навчання на "нульовому курсі" можуть перенести через складну енергетичну ситуацію та холод у деяких вишах.
  • Більше ніж 80 вишів вже долучились до експериментальної програми "Зимового вступу". 

Через складну енергетичну ситуацію початок навчання на "нульовому курсі" можуть перенести. Зокрема через те, що у деяких вишах зараз холодно.

Про це повідомив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки Олег Шаров в ефірі телемарафону.

Дивіться також У програмі зимового вступу – вже понад 80 вишів 

Коли буде зимова вступна кампанія?

Посадовець розповів, що експериментальна програма "Зимового вступу" перебуває на етапі приймання документів і організації освітнього процесу.

Ми розраховуємо, що наступного тижня багато закладів вищої освіти, які оголосили про участь у програмі, розпочнуть навчання. Деякі з них у зв'язку з холодами розпочнуть навчання на тиждень чи два пізніше. Це нормальна ситуація, 
– заявив Шаров.

Також він повідомив, що станом на сьогодні вже понад 80 вишів долучились до програми "Зимового вступу". Зараз збирають документи від майбутніх вступників.

Зауважимо, що Міністерство освіти і науки України звернулося до регіонів через складну ситуацію в енергосистемі та погіршення погодних умов. Відомство рекомендує обласним і Київській міській державним адміністраціям визначити формат навчання в школах з урахуванням рекомендацій та за участі регіональних комісій з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує Міністерство освіти і науки України.

Дивіться також Як і коли відбуватимуться вступні іспити на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру 

Що відомо про зимову вступну кампанію?

  • В Україні запроваджують зимову вступну кампанію до вишів. Новація стартує цієї зими.

  • Перші групи вийдуть на навчання із січня: сформують один або кілька потоків.

  • ЗВО відкриватимуть набір на 3 – 6-місячне навчання з підготовкою до НМТ.

  • Абітурієнти матимуть можливість взимку пройти нульовий курс перед основною вступною кампанією.

  • При цьому зможуть отримати додатково до 15 конкурсних балів до своїх балів під час вступної кампанії.

  • Їх можна буде використати тільки при вступі в той виш, в якому вступник проходив "нульовий курс".