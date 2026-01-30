Початок навчання на "нульовому курсі" можуть перенести: у МОН назвали причину
- Початок навчання на "нульовому курсі" можуть перенести через складну енергетичну ситуацію та холод у деяких вишах.
- Більше ніж 80 вишів вже долучились до експериментальної програми "Зимового вступу".
Через складну енергетичну ситуацію початок навчання на "нульовому курсі" можуть перенести. Зокрема через те, що у деяких вишах зараз холодно.
Про це повідомив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки Олег Шаров в ефірі телемарафону.
Коли буде зимова вступна кампанія?
Посадовець розповів, що експериментальна програма "Зимового вступу" перебуває на етапі приймання документів і організації освітнього процесу.
Ми розраховуємо, що наступного тижня багато закладів вищої освіти, які оголосили про участь у програмі, розпочнуть навчання. Деякі з них у зв'язку з холодами розпочнуть навчання на тиждень чи два пізніше. Це нормальна ситуація,
– заявив Шаров.
Також він повідомив, що станом на сьогодні вже понад 80 вишів долучились до програми "Зимового вступу". Зараз збирають документи від майбутніх вступників.
Зауважимо, що Міністерство освіти і науки України звернулося до регіонів через складну ситуацію в енергосистемі та погіршення погодних умов. Відомство рекомендує обласним і Київській міській державним адміністраціям визначити формат навчання в школах з урахуванням рекомендацій та за участі регіональних комісій з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує Міністерство освіти і науки України.
Що відомо про зимову вступну кампанію?
В Україні запроваджують зимову вступну кампанію до вишів. Новація стартує цієї зими.
Перші групи вийдуть на навчання із січня: сформують один або кілька потоків.
ЗВО відкриватимуть набір на 3 – 6-місячне навчання з підготовкою до НМТ.
Абітурієнти матимуть можливість взимку пройти нульовий курс перед основною вступною кампанією.
При цьому зможуть отримати додатково до 15 конкурсних балів до своїх балів під час вступної кампанії.
Їх можна буде використати тільки при вступі в той виш, в якому вступник проходив "нульовий курс".