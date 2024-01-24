Не засоряйте язык: как по-украински сказать "звезда"

24 января 2024, 23:21
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Украинцы часто могут засорять свою речь суржиком. Даже ненароком.

Однако этого делать не следует. Так что Образование 24 советует избегать в любой ситуации суржика в своей речи.

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Как на украинском правильно будет "звезда"

Одним из таких "популярных" суржиковых слов является "звєзда". Украинцы могут использовать его как иронически, так и не зная, как сказать правильно на государственном языке.

А правильным вариантом есть слово "зірка". Только так следует называть:

  • самосветящееся небесное тело;
  • искры (в глазах);
  • морское беспозвоночное животное;
  • очень выдающегося, прославленного человека (перен.);
  • пятиугольный военный значок, который носят на фуражке, шапке и т.д.

Однако что важно: не стоит путать суржиковое слово "звізда" с украинским словом "звезда".

Обратите внимание! В украинском языке есть слово " звіздА". Это фолькорное или диалектное название звезды.

Как правильно назвать "високосный" год на украинском

  • Украинцы также часто думают, как правильно назвать год, который имеет 366 дней.
  • Можно ли его назвать высокосным и какие интересные названия у него есть, читайте по ссылке.
Автор: Марія Волошин