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Звезда НБА оплатит обучение ученикам своей школы: видео

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Леброн Джеймс с 2018 года выступает за команду Лос-Анджелес Лейкерс / Xsport

Известный американский баскетболист Леброн Джеймс оплатит обучение выпускникам своей школы. Подростки 4 года будут учиться в колледже на деньги "Короля Джеймса".

Леброн Джеймс спонсирует школу для малообеспеченных семей в родном городе Акрон, пишет SBS.

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О сюрпризе учащиеся узнали во время экскурсии в Университет Кента. Когда они заняли свои места в зале, детей попросили заглянуть под свои сидения.

Я обещаю в партнерстве с Университетом Кента предоставить бесплатное четырехлетнее обучение в колледже для способных студентов, если они захотят туда вступить. Студенты также бесплатно получат комнату и питание на целый год,
– было написано в каждом письме.

Сам спортсмен позже рассказал, что у детей будет возможность учиться в университете Акрона или Кента.

У меня есть возможность дать им право решать, что они хотят делать со своим будущим. Наверное, это лучшее, что я когда-либо делал в жизни,
– пояснил Леброн.

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Что известно о благотворительной школе спортсмена

  • открыта в 2018 году;
  • расположено заведение в городе Акрон (штат Огайо);
  • дети там бесплатно учатся, а также питаются.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Спорт Баскетбол Школа Высшее образование благотворительность Образование за рубежом Учеба
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