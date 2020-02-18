Звезда НБА оплатит обучение ученикам своей школы: видео
Известный американский баскетболист Леброн Джеймс оплатит обучение выпускникам своей школы. Подростки 4 года будут учиться в колледже на деньги "Короля Джеймса".
Леброн Джеймс спонсирует школу для малообеспеченных семей в родном городе Акрон, пишет SBS.
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О сюрпризе учащиеся узнали во время экскурсии в Университет Кента. Когда они заняли свои места в зале, детей попросили заглянуть под свои сидения.
Я обещаю в партнерстве с Университетом Кента предоставить бесплатное четырехлетнее обучение в колледже для способных студентов, если они захотят туда вступить. Студенты также бесплатно получат комнату и питание на целый год,
– было написано в каждом письме.
Сам спортсмен позже рассказал, что у детей будет возможность учиться в университете Акрона или Кента.
У меня есть возможность дать им право решать, что они хотят делать со своим будущим. Наверное, это лучшее, что я когда-либо делал в жизни,
– пояснил Леброн.
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Что известно о благотворительной школе спортсмена
- открыта в 2018 году;
- расположено заведение в городе Акрон (штат Огайо);
- дети там бесплатно учатся, а также питаются.