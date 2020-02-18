Зірка НБА оплатить навчання учням своєї школи: відео
Відомий американський баскетболіст ЛеБрон Джеймс оплатить навчання випускникам своєї школи. Підлітки 4 роки вчитимуться в коледжі за гроші "Короля Джеймса".
ЛеБрон Джеймс спонсорує школу для малозабезпечених родин у рідному місті Акрон, пише SBS.
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Про сюрприз учні дізнались під час екскурсії до Університету Кента. Коли ті зайняли свої місця у залі, дітей попросили заглянути під свої сидіння.
Я обіцяю в партнерстві з Університетом Кента надати безкоштовне чотирирічне навчання в коледжі для здібних студентів, якщо вони захочуть туди вступити. Студенти також безкоштовно отримають кімнату і харчування на цілий рік,
– було написано у кожному листі.
Сам спортсмен пізніше розповів, що у дітей буде можливість вчитись в університеті Акрона або Кента.
У мене є можливість дати їм право вирішувати, що вони хочуть робити зі своїм майбутнім. Напевно, це найкраще, що я коли-небудь робив у житті,
– пояснив ЛеБрон.
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Що відомо про благодійно школу спортсмена
- відкрита у 2018 році;
- розташований заклад в місті Акрон (штат Огайо);
- діти там безкоштовно навчаються, а також харчуються.