Зірка НБА оплатить навчання учням своєї школи: відео

Відомий американський баскетболіст ЛеБрон Джеймс оплатить навчання випускникам своєї школи. Підлітки 4 роки вчитимуться в коледжі за гроші "Короля Джеймса".

ЛеБрон Джеймс спонсорує школу для малозабезпечених родин у рідному місті Акрон, пише SBS.

Читайте теж: ЛеБрон Джеймс обійшов Майкла Джордана за кількістю реалізованих штрафних кидків в НБА

Про сюрприз учні дізнались під час екскурсії до Університету Кента. Коли ті зайняли свої місця у залі, дітей попросили заглянути під свої сидіння.

Я обіцяю в партнерстві з Університетом Кента надати безкоштовне чотирирічне навчання в коледжі для здібних студентів, якщо вони захочуть туди вступити. Студенти також безкоштовно отримають кімнату і харчування на цілий рік,

– було написано у кожному листі.

Сам спортсмен пізніше розповів, що у дітей буде можливість вчитись в університеті Акрона або Кента.

У мене є можливість дати їм право вирішувати, що вони хочуть робити зі своїм майбутнім. Напевно, це найкраще, що я коли-небудь робив у житті,

– пояснив ЛеБрон.

When you show up to @KentState for your 11th grade experience outing, but find out you’re also getting FREE tuition for 4 years AND a year of free room & board️ pic.twitter.com/udCrl95qFi — LeBron James Family Foundation (@LJFamFoundation) February 12, 2020

Вас може зацікавити: ЛеБрон Джеймс та Ентоні Девіс зробили собі татуювання зі змією на честь Кобі Браянта: фото

Що відомо про благодійно школу спортсмена