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Зірка НБА оплатить навчання учням своєї школи: відео

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ЛеБрон Джеймс з 2018 року виступає за команду Лос-Анджелес Лейкерс / Xsport

Відомий американський баскетболіст ЛеБрон Джеймс оплатить навчання випускникам своєї школи. Підлітки 4 роки вчитимуться в коледжі за гроші "Короля Джеймса".

ЛеБрон Джеймс спонсорує школу для малозабезпечених родин у рідному місті Акрон, пише SBS.

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Про сюрприз учні дізнались під час екскурсії до Університету Кента. Коли ті зайняли свої місця у залі, дітей попросили заглянути під свої сидіння.

Я обіцяю в партнерстві з Університетом Кента надати безкоштовне чотирирічне навчання в коледжі для здібних студентів, якщо вони захочуть туди вступити. Студенти також безкоштовно отримають кімнату і харчування на цілий рік,
– було написано у кожному листі.

Сам спортсмен пізніше розповів, що у дітей буде можливість вчитись в університеті Акрона або Кента.

У мене є можливість дати їм право вирішувати, що вони хочуть робити зі своїм майбутнім. Напевно, це найкраще, що я коли-небудь робив у житті,
– пояснив ЛеБрон.

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Що відомо про благодійно школу спортсмена

  • відкрита у 2018 році;
  • розташований заклад в місті Акрон (штат Огайо);
  • діти там безкоштовно навчаються, а також харчуються.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Спорт Баскетбол Школа Вища освіта благочинність Освіта Освіта за кордоном
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