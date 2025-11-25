"Запам'ятовуються на все життя": Руслан Ігорович разом з учнем вразив мережу повербанком
Популярний український учитель фізики та інформатики Руслан Циганков, відомий як Руслан Ігорович, продемонстрував, як у житті кожному може стати у пригоді фізика. До цього він долучив свого учня.
Вони разом вирішили змайструвати повербанк. Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис учителя у Threads.
Як Циганков з учнем виготовляли повербанк?
Педагог написав: у зв'язку з відключеннями світла і тим, що учні часто просять повербанк, якого не вистачає, – вирішив закупити складники і зробити повербанк разом з учнем.
Цього повербанку має вистачити вже на багато заряджених телефонів. Щоб учні залишались на зв'язку,
– написав Циганков.
І додав: а ви кажете, що фізика не знадобиться.
Згодом Руслан Ігорович (зауважимо, що у цьому разі саме Ігорович) повідомив, що разом з учнями при відключеному світлі доробляє другий павербанк.
Вже сьогодні перевірили в роботі. Учням подобається. Це головне. І ще. Підтримуйте захоплення дітей. Можливе колись, це захоплення переросте у щось велике,
– наголосив Руслан Ігорович.
Цікаво! Популярний учитель фізики та інформатики з Києва Руслан Циганков раніше також дозволяв своїм учням поспати на першому уроці після нічної повітряної тривоги та атаки ворога на столицю.
Як відреагували українці?
Українці були вражені цим дописом і так прокоментували його:
У ДТЕК зазначили: "Вас взагалі можна якось перевершити у вчителюванні? Хочемо мільйон таких історій!".
Нє, ну після цього, звання "Вчитель року" має бути вашим.
Це не просто урок, а реальна допомога у складний час! Такі проєкти запам'ятовуються на все життя.
Повага такому вчителю.
Хочемо до вас на урок фізики.
Боже, чому у мене в школі не було таких вчителів!
Коментарі до допису Циганкова / скриншот
Хто такий Руслан Ігорович?
- Популярний український учитель фізики та інформатики з Києва Руслан Циганков (більше відомий у мережі як Руслан Ігорович).
- Отримав вагому державну нагороду – орден "За заслуги" III ступеня.
- Став зіркою тіктоку та улюбленцем учнів.
- Волонтер, допомагає військовим.