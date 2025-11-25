Укр Рус
25 листопада, 14:18
"Запам'ятовуються на все життя": Руслан Ігорович разом з учнем вразив мережу повербанком

Марія Волошин
Основні тези
  • Український учитель фізики Руслан Циганков змайстрував з учнем повербанк.
  • Допис учителя вразив українців, які висловили захоплення його підходом.

Популярний український учитель фізики та інформатики Руслан Циганков, відомий як Руслан Ігорович, продемонстрував, як у житті кожному може стати у пригоді фізика. До цього він долучив свого учня.

Вони разом вирішили змайструвати повербанк. Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис учителя у Threads

Як Циганков з учнем виготовляли повербанк?

Педагог написав: у зв'язку з відключеннями світла і тим, що учні часто просять повербанк, якого не вистачає, – вирішив закупити складники і зробити повербанк разом з учнем.

Цього повербанку має вистачити вже на багато заряджених телефонів. Щоб учні залишались на зв'язку, 
– написав Циганков. 

І додав: а ви кажете, що фізика не знадобиться.

Згодом Руслан Ігорович (зауважимо, що у цьому разі саме Ігорович) повідомив, що разом з учнями при відключеному світлі доробляє другий павербанк.

Вже сьогодні перевірили в роботі. Учням подобається. Це головне. І ще. Підтримуйте захоплення дітей. Можливе колись, це захоплення переросте у щось велике,
 – наголосив Руслан Ігорович.

Цікаво! Популярний учитель фізики та інформатики з Києва Руслан Циганков раніше також дозволяв своїм учням поспати на першому уроці після нічної повітряної тривоги та атаки ворога на столицю.

Як відреагували українці?

Українці були вражені цим дописом і так прокоментували його:

  • У ДТЕК зазначили: "Вас взагалі можна якось перевершити у вчителюванні? Хочемо мільйон таких історій!".

  • Нє, ну після цього, звання "Вчитель року" має бути вашим.

  • Це не просто урок, а реальна допомога у складний час! Такі проєкти запам'ятовуються на все життя.

  • Повага такому вчителю.

  • Хочемо до вас на урок фізики.

  • Боже, чому у мене в школі не було таких вчителів! 


Коментарі до допису Циганкова / скриншот 

Хто такий Руслан Ігорович?

  • Популярний український учитель фізики та інформатики з Києва Руслан Циганков (більше відомий у мережі як Руслан Ігорович).
  • Отримав вагому державну нагороду – орден "За заслуги" III ступеня.
  • Став зіркою тіктоку та улюбленцем учнів.
  • Волонтер, допомагає військовим. 