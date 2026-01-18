Не "рябіна": українською це дерево називається по-іншому

Майже для кожної рослини в українській мові є свої назви, які виникли з власних народних уявлень. Тому якщо вагаєтеся, чи не називаєте рослину росіянізмом – загляньте у словник.

Як перекладається українською слово "рябіна", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення Вікіпедії.

Дивіться також Лікувати чи лічити: українці часто плутають ці два слова, і ось чому

Як українською називається "рябіна"?

Дерево з кетягами плодів червоного кольору, які яскраво виділяються на зимовому тлі, подекуди називають – "рябіна". Та українські академічні словники його не фіксують.

Це слово – росіянізм, а сучасна нормативна українська назва – "горобина".

Припускають, що слово походить від праслов'янських форм, якими називали пташку горобця. За народними уявленнями, ці птахи люблять ягоди горобини, тому дерево отримало таку назву. У праслов’янській мові існувала форма "gorobina", яка збереглася в українській, білоруській та польській мовах.

Російське "рябина" має інше походження – від прикметника "рябий" ("плямистий, строкатий"), що пов’язане з виглядом ягід, бо птаха називається – "воробей". Таким чином, українська назва "горобина" є питомою і відображає власну мовну традицію, а "рябіна" – запозичений варіант.

В українській ранішими формами є "рябина" й "орябина", появу варіанту "горобина" пояснюють або характером "г" як протетичного, або зближенням назви дерева зі словом "горобець".

Крім того, маємо і місцеві назви – скорушина, скорух, юд (лемківське), юдина.

Стояв ясний осінній день, горобина палала під сонцем, неначе велетенське багаття . (Олесь Гончар).

. (Олесь Гончар). Все південне узбіччя гори, до самого вершечка, покривали кущі калини та горобини. (Ірина Вільде).

Цікаво! Горобиною називають і дерево, і його плоди. Вони є основним кормом для птахів, що зимують, зокрема снігурів та омелюхів. Якщо полюбляєте птахів, то шукайте саме ці дерева у своєму населеному пункті. А ще восени ягоди чудовий матеріал для осінніх поробок, як-от намиста, які довго зберігаються. Горобина – північна культура, тому спокійно переносить зниження температури до -50.

Горобина – чудовий корм для птахів / Freepik

Горобині приписують магічні властивості. Стародавні кельти вважали її надійною захисницею від пристріту і псування, всіляких бід. Пагонами і зрілими плодами горобини прикрашали житла, використовували як оберіг. Ягоди горобини використовували у їжу – в'ялені, мочені або зварені в меду плоди подавали до столу, а порошок з сухих – додавали в борошно.

А в українських народних піснях – горобина символізує дівочу красу й тугу.

Знаєте, що означає "горобина ніч"?

Можливо ви чули вислів – "горобина ніч". Хтось пов'язує його з горобцем, а хтось з горобиною, втім, не усі знають його значення.

Вислів "горобина ніч" означає дуже темну, буряну ніч із грозою, сильним дощем, блискавицями та вітром, як пояснює Ольга Багній. У народних уявленнях це час розгулу нечистої сили, ніч страху й небезпеки. У фольклорі горобця пов’язували з демонічними силами: вважалося, що саме він видав місце перебування Христа, тоді як ластівки відводили ворогів. Через це горобець став символом підступності, а "горобина ніч" – часом, коли "чорт міряє горобців".

Що таке "горобина ніч": дивіться відео

Отже, якщо ви прагнете писати грамотно й автентично, завжди використовуйте "горобина". Це слово не лише правильне, а й глибоко вкорінене в українській традиції та символіці. та точно знайте, що означає вислів "горобина ніч".