НАЗЯВО підтвердило плагіат у дисертації ексміністра Шкарлета і звернулося до Міносвіти

Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти остаточно вирішило, що у дисертації ексочільника Міносвіти України Сергія Шкарлета є плагіат. І звернулося до МОН з поданням про позбавлення експосадовця наукового ступеня доктора економічних наук.

Про це повідомив колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов. Він також опублікував відеозапис засідання агентства.

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Смірнов заявив, що сьогодні ще запланували провести засідання в шостому апеляційному адміністративному суді щодо заборони Нацагентству розглядати справу Шкарлета. Однак аналогічне засідання вже відбувалось після голосування НАЗЯВО.

Попри всі намагання звинуваченої особи відтягнути цю справу, НАЗЯВО одноголосно проголосувало за те, що в докторській дисертації Сергія Шкарлета є плагіат,

– заявив він.

І уточнив, що спочатку фахівці Нацагентства погодились, що у дисертації є плагіат. Відтак суд "заборонив" їм розглядати це питання. Зрештою, суд скасував власне рішення.

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