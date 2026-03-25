Процедуру сертифікації педагогів хочуть вдосконалити: які головні зміни запланували
В Україні хочуть вдосконалити процедуру сертифікації педагогів. Міністерство освіти і науки оприлюднило для громадського обговорення законопроєкт із конкретними змінами.
Зокрема, усунути невідповідності між трирічним терміном дії сертифіката та п'ятирічним міжатестаційним періодом. Про це зазначає "Судово-юридична газета".
Чому зміни потрібні?
Ця невідповідність є причиною надмірного навантаження на освітян через дублювання процедур оцінювання в межах одного циклу.
Збільшення строку дії сертифіката до п'яти років дозволить синхронізувати процеси сертифікації та атестації,
– зазначено у повідомленні.
Також зміни сприятимуть оптимізації видатків та підвищення результативності використання коштів держбюджету, які скеровують на сертифікацію педагогів.
Цікаво! Педагоги в Україні вже можуть подавати заявки на участь у пілотуванні державної політики "Гроші ходять за вчителем". Це можна зробити через платформу "Вектор". Учителі спочатку повинні там зареєструватися, інформує Міністерство освіти і науки України.
Так, законопроєкт має на меті вдосконалити процедуру сертифікації педагогів. Зауваження та пропозиції варто надсилати на e-mail: nataliia.kliasen@mon.gov.ua до 17 квітня 2026 року як порівняльну таблицю.
Процедуру сертифікації педагогів планують змінити / МОН
Що відомо про сертифікацію учителів у 2026 році?
- Цьогоріч участь у сертифікації беруть участь учителі / учительки початкових класів, математики, української мови і літератури, історії та громадянських дисциплін, а також іноземної (англійської) мови.
- На виконання завдань першого етапу передбачили 180 хвилин.
- Загалом 2026 року пройти педагогічну сертифікацію мали можливість 5 тисяч шкільних учителів.