Процедуру сертифікації педагогів хочуть вдосконалити: які головні зміни запланували

В Україні хочуть вдосконалити процедуру сертифікації педагогів. Міністерство освіти і науки оприлюднило для громадського обговорення законопроєкт із конкретними змінами.

Зокрема, усунути невідповідності між трирічним терміном дії сертифіката та п'ятирічним міжатестаційним періодом. Про це зазначає "Судово-юридична газета".

Чому зміни потрібні?

Ця невідповідність є причиною надмірного навантаження на освітян через дублювання процедур оцінювання в межах одного циклу.

Збільшення строку дії сертифіката до п'яти років дозволить синхронізувати процеси сертифікації та атестації,

– зазначено у повідомленні.

Також зміни сприятимуть оптимізації видатків та підвищення результативності використання коштів держбюджету, які скеровують на сертифікацію педагогів.

Цікаво! Педагоги в Україні вже можуть подавати заявки на участь у пілотуванні державної політики "Гроші ходять за вчителем". Це можна зробити через платформу "Вектор". Учителі спочатку повинні там зареєструватися, інформує Міністерство освіти і науки України.

Так, законопроєкт має на меті вдосконалити процедуру сертифікації педагогів. Зауваження та пропозиції варто надсилати на e-mail: nataliia.kliasen@mon.gov.ua до 17 квітня 2026 року як порівняльну таблицю.



